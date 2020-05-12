حل نادي تيانجين الصيني بعد إفلاسه

تعطل نادي تيانجين تيانهاي الصيني يوم الثلاثاء بعد إعلان إفلاسه وحله، فالفريق المنتمي للدوري الصيني الممتاز عانى على الصعيد الاقتصادي منذ سجن مالكه الأسبق شو يوهوي.

وأنهى تيانجين الموسم الماضي من الدوري الصيني في المركز قبل الأخير.

وسيحل فريق شينزين، الذي أنهى الموسم الماضي أخيرا، بدلا منه في موسم 2020 من البطولة.

وتحول النادي، الذي تأسس في 2006، إلى واحد من القوى العظمى في الصين منذ امتلاك يوهوي له، وفي 2016 صعد للمنافسة في الدوري الصيني الممتاز مع المدرب فابيو كانافارو نجم إيطاليا السابق.

وأنفق مبالغ طائلة لتكوين فريق قوي وضم أليكساندر باتو البرازيلي وأكسل فيتسل البلجيكي مقابل 20 مليون دولار وأنهى الدوري ثالثا في 2017 وشارك لأول مرة في دوري أبطال آسيا.

وكان مفترضا أن يبدأ الموسم الجديد من الدوري الصيني في فبراير الماضي لكن تأجلت انطلاقته إلى أجل غير مسمى بعد تفشي فيروس كورونا.

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