لابورتا يعلن ترشحه لرئاسة برشلونة.. ويصرح: أريد عودة جوارديولا

قال خوان لابورتا الرئيس السابق لنادي برشلونة إنه ينوي الترشح لانتخابات الفريق الكتالوني على مقعد الرئيس، مفصحا عن نيته في إعادة بيب جوارديولا مدرب مانشستر سيتي حاليا لمنصب المدير الفني للبلوجرانا.

وأوضح لابورتا خلال تصريحاته لقناة TV3 "أعمل جاهدًا من أجل العودة للرئاسة، سبق وتقلدت هذا المنصب و يشرفني العودة إليه".

وأضاف "الوضع عام 2021 سيكون كارثيا بلا شك وعلينا التكيف معه"، في إشارة لتأثر كرة القدم في العالم بانتشار فيروس كورونا.

وترأس لابورتا نادي برشلونة لمدة 7 سنوات بين 2003 و2010، وحقق نجاحات كبيرة.

فترة ولاية بارتوميو الرئيس الحالي لبرشلونة تنتهي عام 2021، ولم تشهد نجاحات كبيرة على المستوى الأوروبي.

وعن المدير الفني الذي يرغب لابورتا في توليه قيادة برشلونة، شدد "ما أريده هو عودة جوارديولا، هذا قرار شخصي جدا".

لابورتا هو صاحب الفضل الأكبر في مسيرة بيب التدريبية، فقد فضل اختياره لتدريب برشلونة عام 2008 على جوزيه مورينيو الذي كان قد حقق الكثير من النجاحات وقتها مع بورتو وتشيلسي، ليصبح الإسباني اسما كبيرا في عالم التدريب بعد الفوز مع الفريق الكتالوني بلقبين دوري أبطال أوروبا و3 ألقاب للدوري الإسباني.

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