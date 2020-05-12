وفاة مهاجم ريال مدريد السابق

الثلاثاء، 12 مايو 2020 - 01:10

كتب : FilGoal

إكو أجيلار - ريال مدريد

توفي فرانسيسكو خافيير "إكو" أجيلار لاعب ريال مدريد ومنتخب إسبانيا السابق، مساء الإثنين عن عمر 71 عاما.

ونعى ريال مدريد لاعبه ووصفه بكونه "واحدا من أهم اللاعبين الذين ارتدوا قميص النادي".

أجيلار الذي لعب كمهاجم وكجناح، خاض 190 مباراة بقميص ريال مدريد بين 1971 و1979، سجل خلالها 50 هدفا، وفاز بالدوري الإسباني 5 مرات، وبكأس ملك إسبانيا مرتين.

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كما خاض أجيلار 3 مباريات دولية مع منتخب إسبانيا بين عامي 1971 و1973، وسجل خلالها هدفا واحدا.

وبدأ أجيلار مسيرته في راسينج سانتاندير، قبل أن يلعب 8 سنوات لـ ريال مدريد، ثم مر عبر سبورتنج خيخون، واختتم مسيرته في رايو فايكانو حتى اعتزاله عام 1983.

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