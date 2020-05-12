عمرو فهيم: بدأت كحارس مرمى.. أوتوفيستر طلب استعادتي للزمالك بعدما قرر رحيلي

كشف عمرو فهيم مدافع الزمالك والإسماعيلي الأسبق عن طلب أوتوفيستر برحيله قبل أن يطلب استعادته بعد تألقه مع الدراويش.

وقال عمرو فهيم: "بدأت كحارس مرمى في اختبارات الزمالك وعمري 11 عاما وتم قبولي، في أحد المرات بالتقسيمة لعبت مهاجما وكنت أسجل هدفين إلى ثلاثة في كل مرة".

وأضاف في حواره مع قناة الزمالك "حتى عمر 15 كنت ألعب كمهاجم حتى اختارني غانم سلطان للعب في مركز الدفاع ومن هنا بدأ مشواري في هذا المركز".

وكشف "فوجئت برحيلي من الزمالك، أوتوفيستر طلبني قبل أحد التدريبات وقال لي ليس لك مكان معنا وأنت لا تصلح لنادي الزمالك".

وتابع "حسام حسن وقف بجانبي ودخل إلى غرفة الملابس وقال للجهاز الفني كيف تستغنوا عن عمرو فهيم؟ لكن انتهى الأمر وانتقلت للإسماعيلي".

وأضاف "انتقلت للإسماعيلي أنا وعبد الحميد بسيوني وحصلت على ضعف راتبي، شعرت أنها هدية من الله لمعالجة والدتي".

وواصل حديثه "الإسماعيلي ساهم في رفع اسم عمرو فهيم وظهوره بشكل قوي في مصر، حتى أن أوتوفيستر طالب بعودتي من جديد".

وأتم تصريحاته "كان الإسماعيلي فريقا قويا ونجحنا في تحقيق أخر لقب دوري للدراويش".

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