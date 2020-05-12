وفاة مسؤول الزراعة في نادي الزمالك بفيروس كورونا

الثلاثاء، 12 مايو 2020 - 00:31

كتب : FilGoal

شعار نادي الزمالك

أعلن مرتضى منصور رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك وفاة مسؤول الزراعة داخل النادي، بعد إصابته بفيروس كورونا.

وقال مرتضى منصور: "توفى اليوم مسؤول الزراعة في نادي الزمالك بسبب فيروس كورونا".

وأضاف في تصريحاته عبر قناة صدى البلد "علمت بخبر إصابة المسؤول الزراعي من الخارج لأن مدير الشؤون الإدارية لم يخبرني بالأمر".

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وواصل "عندما علمت بخبر إصابته منذ حوالي أسبوعين، قررت عدم دخول قطاع الزراعة بالكامل في النادي".

وتابع "قررت فصل المدير الإداري في النادي لأنه كان يعلم بخبر إصابة المسؤول الزراعي ولم يخبرني".

وأتم "لابد من عودة الدوري ولكن بضمانات. شخصان من قطاع الزراعة الذي شهد وفاة المسؤول هما من يرشا ملعب التدريبات للاعبين، ماذا سيحدث إذا نُقلت العدوى لهما، ثم نُقلت للاعبين؟".

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