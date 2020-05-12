بيسيرو: كنت سأفوز ببطولة إفريقيا مع الأهلي.. وهذا موقفي إذا تلقيت عرضا من الزمالك

يرى البرتغالي جوزيه بيسيرو المدير الفني الأسبق للأهلي أن كان سيفوز بدوري أبطال إفريقيا في حال استمراره مع الفريق الأحمر.

وقال بيسيرو عبر قناة أون تايم سبورتس2: "الأهلي في تلك الفترة كان يضم مجموعة مميزة من اللاعبين والفريق كان قادرا على الفوز ببطولة إفريقيا".

وأضاف "إذا كنت أكملت الموسم مع الأهلي واستمريت في تدريب الفريق لموسم آخر كنا سنفوز ببطولة إفريقيا".

وبسؤاله عن إذا تلقى عرضين من الأهلي والزمالك ماذا سيفعل رد قائلا: "أنا أحب الأهلي أكثر من الزمالك، لكن الأخير أحد أكبر الفرق في مصر وإفريقيا وله كل الاحترام وإذا تلقيت عرضا منه سوف أدرسه".

وتولى بيسيرو تدريب الأهلي مطلع موسم 2015/2016 ورحل بعد عدة شهور.

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