بيسيرو: مورينيو كان سعيدا بتدريبي لـ الأهلي.. وتحطيم حافلة الفريق من أسباب رحيلي

كشف البرتغالي جوزيه بيسيرو المدير الفني الأسبق للأهلي عن بعض أسباب رحيله عن تدريب القلعة الحمراء.

وقال بيسيرو عبر قناة أون تايم سبورتس2: "عملت مدربا في الجيل الذهبي لريال مدريد وهو نادي القرن الأوروبي، وفي الهلال السعودي نادي القرن في آسيا، وفي الأهلي نادي القرن الإفريقي".

وأضاف "بعدما وقعت للأهلي تحدثت مع جوزيه مورينيو وهو صديقي وكان سعيدا بهذه الخطوة لأنه يعرف قيمة وحجم الأهلي".

وأكمل "مانويل جوزيه أيضا نصحني بالموافقة على تدريب الأهلي ووصف لي قيمة النادي وحالة الحب الشديدة من جماهيره لذلك كنت متحمسا لهذه الخطوة".

وعن أسباب تركه لتدريب الأهلي منتصف الموسم قال: "تركت الفريق من أجل تدريب بورتو البرتغالي كما يعلم الجميع".

وأوضح "أيضا عندما تعرضت حافلة الفريق للتحطيم من قبل الجماهير كان هذا سببا في اتخاذ قرار الرحيل عن الأهلي".

وأتم تصريحاته "كنا عائدون إلى منازلنا ثم توجهنا إلى ملعب المباراة مرة أخرى ولعبنا اللقاء بعد تأجيله لعدة ساعات وخسرنا أمام سموحة".

وتولى بيسيرو تدريب الأهلي مطلع موسم 2015/2016 ورحل بعد عدة شهور.

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