خيمة في الجول - لاعب ليفربول السابق: انبهرت عندما شاهدت تريزيجيه.. عليه مراقبة صلاح

انبهر ستيفن وارنوك مدافع ليفربول السابق مما قدمه محمود حسن "تريزيجيه" مع منتخب مصر في كأس العالم روسيا 2018.

ستيفن وارنوك المدافع الإنجليزي صاحب الـ 38 عاما لعب في صفوف ليفربول في الفترة ما بين 2002 وحتى 2007، وحل اليوم ضيفا على (خيمة في الجول).

وقال وارنوك: "رأيت تريزيجيه في أمم إفريقيا وانبهرت به، إنه لاعب مباشر وسريع ويسبب المشاكل للمنافسين".

وأضاف خلال ظهوره مع FilGoal.com على (انستجرام): "لكن عليه أن يلعب باستمرارية في الدوري الإنجليزي، إنه أصغر من صلاح وعليه التعلم".

وأردف "لكنه أيضا في نادٍ كبير وعليه ضغط كبير، أعتقد أنه يحتاج إلى ثقة أكبر من المدرب حتى يلعب مباريات متتالية أكثر، أسوأ شيء أن يلعب مباراة ثم يستبعده المدرب في المباراة التالية، عليه أن يتركه يشارك. كما يجب أن يتحلى تريزيجيه بجرأة أكبر وألا يخفض رأسه".

وتابع "عليه أن يؤمن في قدرته على تكرار ما فعله محمد صلاح، عليه أن يعمل بأقصى قوة، عندما تنظر إلى صلاح وطريقة عنايته بنفسه".

ويرى مدافع ليفربول السابق " على تريزيجيه أن يراقب صلاح في معسكرات المنتخب ويشاهد كيف يستعد للمباريات ويتدرب".

صاحب الـ25 عاما لعب 24 مباراة هذا الموسم. سجل فيهم ثلاثة أهداف وصنع هدفين.

وانضم تريزيجيه إلى أستون فيلا بداية الموسم الجاري، قادما من قاسم باشا التركي.

النجم الدولي المصري تألق جدا في فترة تواجده في الدوري التركي رفقة قاسم باشا، وهو ما أهله للانضمام إلى الدوري الإنجليزي.

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