خيمة في الجول - لاعب ليفربول السابق: الضغط كبير على صلاح ليكون مثل ميسي ورونالدو ولكن

ماذا يفقد محمد صلاح ليكون مثل ليونيل ميسي وكريستيانو رونالدو ويسجل 40 هدفا في الموسم؟ سؤال يُجيب عنه ستيفن وارنوك لاعب ليفربول السابق.

محمد صلاح النادي : ليفربول ليفربول

ستيفن وارنوك المدافع الإنجليزي صاحب الـ 38 عاما لعب في صفوف ليفربول في الفترة ما بين 2002 وحتى 2007، وحل اليوم ضيفا على (خيمة في الجول).

وقال ستيفن: "الدوري الانجليزي صعب للغاية، وما يجب عليك فهمه أنه (صلاح) يتعرض للرقابة من 4 لاعبين، لأنهم يفهمون صعوبة اللعب أمامه ويحاولون إيقافه بكل قوة".

وأضاف خلال ظهوره مع FilGoal.com على (انستجرام): "هناك ضغط كبير على صلاح من الجمهور الإفريقي ليكون مثل ميسي ورونالدو، وهذا غير ممكن أحيانا".

وأردف "صلاح لديه جودة كبيرة. إذا سجل 20 هدفا وصنع 20 آخرين فهو أمر مذهل لجناح".

وعن الفارق بين موسمه الأول والثاني مع ليفربول، قال ستيفن: "صلاح سجل كثيرا في أول موسم له، لكن الشيء الذي تغير في ليفربول هو طريقة اللعب".

وفسر "ليفربول لم يكن قويا دفاعيا ولذا لم يفز بالدوري، أما الآن فـ ليفربول يدافع بشكل أكبر".

وأكمل حديثه قائلا: "كل الفرق الجيدة تفوز بالدوري عن طريق دفاع قوي، لديهم ثلاثي قوي هجومي يقدر على حسم المباراة من فرصة واحدة، لكن الدفاع هو كل شيء، يجب أن يكون قويا ليساعد الهجوم".

ويرى لاعب ليفربول السابق "صلاح سيكون في التشكيل المثالي للدوري الإنجليزي يوما ما، لكن عليه أن يلعب لسنوات طويلة ويفوز بالألقاب".

بات صلاح ضمن نخبة نجوم العالم بعد انتقاله إلى ليفربول، في 2018 جاء سادسا في ترتيب جائزة الكرة الذهبية وفي العام الماضي احتل المركز الخامس.

وتوج صلاح بجائزة هداف الدوري الإنجليزي الممتاز في الموسمين الماضيين وفي موسم 2017-2018، الأول له مع ليفربول، نال جائزة أفضل لاعب في البطولة بعد أداء مذهل.

وتوج صلاح بدوري أبطال أوروبا وكأس السوبر الأوروبي وكأس العالم للأندية في العام الماضي.

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