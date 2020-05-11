وفاة مدرب حراس مرمى بالقسم الثالث بفيروس كورونا

الإثنين، 11 مايو 2020 - 22:53

كتب : رضا السنباطي

محمد عبده مدرب حراس مرمي بدر

توفى محمد عبده مدرب حراس مرمى فريق بدر اليوم الإثنين، بفيروس كورونا.

محمد عبده صاحب الـ 59 عاما أحد أبناء فريق مركز شباب إيتاي البارود، وكان لاعبا في صفوف الفريق قبل أن يبدأ العمل في تدريبات الناشئين ثم الفريق الأول وبعدها عمل فترة في السعودية، قبل العمل مع نادي بدر المتواجد في القسم الثالث في مصر.

أخبار متعلقة
إلغاء أول مباراة في بيلاروسيا بسبب كورونا تشخيص لاعب ثالث في برايتون بفيروس كورونا ضربة للدوري الألماني؟ عزل فريق دينامو دريسدن بالكامل بعد اكتشاف حالتي إصابة بـ كورونا تقرير: تهديد للدوري الإسباني؟ ثلاث حالات مصابة بفيروس كورونا في ريال بيتيس

وتحدث FilGoal.com مع محمود الفقي عضو مجلس إدارة إيتاي البارود عن الراحل محمد عبده.

وقال عضو مجلس الإدارة: "عبده عانى منذ حوالي 9 أيام من المرض".

وأضاف في تصريحاته مع FilGoal.com "نتيجة تحاليلة جاءت إيجابية وتواجد في الحجر الصحي في كفر الدوار".

وتابع "كنت على اتصال معه وأخبرني أنه ليس مريضا بـ كورونا، ولكن تأكدنا من إصابته بالفيروس من بيان المستشفى".

وأتم "نحن الآن في انتظار خروج الجثمان من المستشفى".

كما صرح عبد الله علي مدير إداري نادي بدر عن محمد عبده قائلا: "بدأ عمله معنا كمدرب حراس مرمى في شهر يناير الماضي".

وتابع في تصريحه المقتضب مع FilGoal.com "علمنا سابقا بأنه مريض ولكن لم نتأكد وقتها إذا كان مريضا بـ كورونا أم لا".

وحرص علاء فتح الله مدرب عام فريق طنطا السابق، الذي سبق له العمل في السعودية مع محمد عبده على الحديث مع FilGoal.com عن الراحل قائلا: "كنا نعمل في السعودية وقررنا العودة في يناير الماضي والتحق بعدها عبده بتدريب نادي بدر بالقسم الثالث".

وأتم "كنا على تواصل دائم قبل إصابة بفيروس كورونا".

ويعد محمد عبده هو أول حالة وفاة بسبب فيروس كورونا، في الوسط الرياضي المصري.

ونعى اتحاد الكرة المصري برئاسة عمرو الجنايني وأعضاء مجلس الإدارة، محمد عبده، في بيان رسمي نشره الاتحاد المصري.

ويتوجه فريق عمل FilGoal.com بالعزاء لأسرة الفقيد داعين المولى أن يلهمهم الصبر والسلوان.

كيف تحمي نفسك من فيروس كورونا.. اضغطهــــــــــنـــــــــــــــا

لمعرفة كل المصابين بفيروس كورونا من عالم كرة القدم وتطور حالاتهم، اضغطهــــــــــنـــــــــــا

لمتابعة تأثير فيروس كورونا على الأحداث الرياضية المحلية والعالميةاضغط هنا

طالع أيضا

حفيظ دراجي يختار أفضل لاعب مصري

تحديد موعد نهائي كأس ألمانيا

هدف لا ينسى - إبراهيم سعيد وصاروخ قوته "10 ريختر"

تقرير: لاعب يوفنتوس وافق على الانتقال لبرشلونة

عمرو فهيم يحكي ضربه عمدا لمحمد فضل

40 ناديا يخاطبون رئاسة الوزراء لإلغاء الدوري

فيروس كورونا وفاة
نرشح لكم
أخر الأخبار
بيسيرو: مورينيو كان سعيدا بتدريبي لـ الأهلي.. وتحطيم حافلة الفريق من أسباب رحيلي 5 دقيقة | الدوري المصري
لاعب إنجلترا السابق: كنت محظوظا باللعب مع مصريين مثل سام مرسي.. وسبب لقطة روني مع سيد معوض 10 دقيقة | مصر
كرة يد - للعام الثالث على التوالي يواصل تألقه.. سند مرشح لأفضل جناح أيمن بفرنسا 29 دقيقة | رياضات أخرى
خيمة في الجول - لاعب ليفربول السابق: انبهرت عندما شاهدت تريزيجيه.. عليه مراقبة صلاح 33 دقيقة | المحترفون
خيمة في الجول - لاعب ليفربول السابق: الضغط كبير على صلاح ليكون مثل ميسي ورونالدو ولكن 51 دقيقة | أوروبا
وفاة مدرب حراس مرمى بالقسم الثالث بفيروس كورونا ساعة | مصر
تقرير: خطة استئناف النشاط الكروي في المغرب خلال 4 نقاط.. موعد مبدئي في يوليو ساعة | إفريقيا
راموس: أحترق شوقا للمباريات 2 ساعة | أوروبا
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 بعد "ضربه لرامز جلال"مرتضى يرفع غرامة طارق حامد 2 إبراهيم حسن يرد عبر في الجول على تصريحات أسامة نبيه 3 مصدر في اتحاد الكرة يكشف لـ في الجول الموعد النهائي قبل اتخاذ قرار إلغاء الدوري 4 كواليس مثيرة عن أبو تريكة.. "نام في المسجد ومعه 750 ألف جنيه من الزمالك لأنه يريد الأهلي"
قد ينال إعجابك