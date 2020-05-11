وفاة مدرب حراس مرمى بالقسم الثالث بفيروس كورونا

توفى محمد عبده مدرب حراس مرمى فريق بدر اليوم الإثنين، بفيروس كورونا.

محمد عبده صاحب الـ 59 عاما أحد أبناء فريق مركز شباب إيتاي البارود، وكان لاعبا في صفوف الفريق قبل أن يبدأ العمل في تدريبات الناشئين ثم الفريق الأول وبعدها عمل فترة في السعودية، قبل العمل مع نادي بدر المتواجد في القسم الثالث في مصر.

وتحدث FilGoal.com مع محمود الفقي عضو مجلس إدارة إيتاي البارود عن الراحل محمد عبده.

وقال عضو مجلس الإدارة: "عبده عانى منذ حوالي 9 أيام من المرض".

وأضاف في تصريحاته مع FilGoal.com "نتيجة تحاليلة جاءت إيجابية وتواجد في الحجر الصحي في كفر الدوار".

وتابع "كنت على اتصال معه وأخبرني أنه ليس مريضا بـ كورونا، ولكن تأكدنا من إصابته بالفيروس من بيان المستشفى".

وأتم "نحن الآن في انتظار خروج الجثمان من المستشفى".

كما صرح عبد الله علي مدير إداري نادي بدر عن محمد عبده قائلا: "بدأ عمله معنا كمدرب حراس مرمى في شهر يناير الماضي".

وتابع في تصريحه المقتضب مع FilGoal.com "علمنا سابقا بأنه مريض ولكن لم نتأكد وقتها إذا كان مريضا بـ كورونا أم لا".

وحرص علاء فتح الله مدرب عام فريق طنطا السابق، الذي سبق له العمل في السعودية مع محمد عبده على الحديث مع FilGoal.com عن الراحل قائلا: "كنا نعمل في السعودية وقررنا العودة في يناير الماضي والتحق بعدها عبده بتدريب نادي بدر بالقسم الثالث".

وأتم "كنا على تواصل دائم قبل إصابة بفيروس كورونا".

ويعد محمد عبده هو أول حالة وفاة بسبب فيروس كورونا، في الوسط الرياضي المصري.

ونعى اتحاد الكرة المصري برئاسة عمرو الجنايني وأعضاء مجلس الإدارة، محمد عبده، في بيان رسمي نشره الاتحاد المصري.

ويتوجه فريق عمل FilGoal.com بالعزاء لأسرة الفقيد داعين المولى أن يلهمهم الصبر والسلوان.

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