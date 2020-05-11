راموس: أحترق شوقا للمباريات

ينتظر سيرخيو راموس قائد ريال مدريد يوم عودة الدوري الإسباني ليدافع عن ألوان فريق ميرنيجي مرة أخرى حين تعود الحياة لملاعب إسبانيا.

سيرخيو راموس النادي : ريال مدريد الدوري الإسباني

ومع عودة لاعبي الأندية الإسبانية للتدرب مرة أخرى، دب الأمل في نفوس عشاق الليجا بإمكانية استئناف الدوري بعد فترة قصيرة.

وقال لاعب إسبانيا (34 عاما) في حواره مع صحيفة ماركا الإسبانية:"العودة تحتاج وقتا، الدولة تحتاج كرة القدم كداعم اقتصادي والناس يحتاجونها أيضا".

وواصل راموس "أحترق شوقا للمنافسة مرة أخرى، لعودة الدوري مرة أخرى، علينا بالانضباط حتى نتجاوز هذه المحنة. أود إرسال رسالة دعم لكل من فقد حبيبا، سنعبر هذه الأزمة، علينا أن نتحد".

واستمر راموس "ألمانيا وضعت النموذج وعلينا اتباعها. نحب البقاء مع عوائلنا لكن لابد أن نتمتع بالمرونة أيضا".

وقال رئيس رابطة الدوري الإسباني إنه يأمل استئناف البطولة في 12 يونيو المقبل.

وتتبقى 11 جولة في الدوري الذي يتصدره برشلونة بفارق نقطتين فقط عن غريمه التقليدي ريال مدريد.

وتستعد ألمانيا لاستئناف الدوري يوم السبت المقبل كأول دولة أوروبية عظمى تعيد كرة القدم للحياة.

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