خزينة الأهلي والزمالك تنتعش بمكافأة التأهل لنصف نهائي إفريقيا

الإثنين، 11 مايو 2020 - 21:28

كتب : حسام نور الدين

أليو بادجي - علي معلول - الأهلي - صن داونز

انتعشت خزينتا الأهلي والزمالك بمكافأة وصول الفريقين إلى نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا 2019-2020.

وحصل كل من الأهلي والزمالك على مبلغ 350 ألف دولار من الاتحاد الإفريقي لكرة القدم (كاف).

ووجه مسؤولو الأهلي الشكر إلى هاني أبو ريدة الرئيس الأسبق الاتحاد المصري لكرة القدم وعضو المكتب التنفيذي للاتحاد الدولي لكرة القدم على جهوده في سرعة صرف هذا المبلغ.

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وحصل أيضا بيراميدز على مكافأة الوصول لنصف نهائي بطولة الكونفدرالية الإفريقية.

وتأهل الأهلي لنصف نهائي دوري الأبطال بالفوز على صن داونز الجنوب إفريقي ليواجه الوداد المغربي.

بينما تغلب الزمالك على الترجي التونسي ليواجه الرجاء المغربي في نصف النهائي.

أما بيراميدز سيلعب ضد حوريا كوناكري الغيني في نصف نهائي الكونفدرالية.

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