ملاك مانشستر سيتي يشترون ناديا بلجيكيا

أفادت مجموعة سيتي لكرة القدم التي تضم نادي مانشستر سيتي باستحواذها على نادي لوميل البلجيكي.

وقال فيران سوريانو المدير التنفيذي للمجموعة "يسعد مجموعة سيتي لكرة القدم أن تعلن توصلها لاتفاق بشأن شراء نادي لوميل".

لوميل يلعب في دوري الدرجة الثانية ببلجيكا.

وأضاف "بذلك أصبح لوميل النادي التاسع في المجموعة".

وتملك مجموعة (C.F.G) أغلبية أسهم 8 أندية أخرى في قارات العالم.

مجموعة سيتي لكرة القدم يسيطر عليها أفراد العائلة الحاكمة بالإمارات إذ يملك حصة الأغلبية فيها الشيخ منصور بن زايد آل نهيان.

الأندية التسعة التي تملكها مجموعة سيتي لكرة القدم هي:-

- مانشستر سيتي الإنجليزي

- نيويورك سيتي الأمريكي

- مولبورن سيتي الاسترالي

- جيرونا الاسباني

- أتلتيكو توركوي الأوروجوياني

- يوكوهاما مارينوس الياباني

- سيتشوان جيونيو الصيني

- مومباي سيتي الهندي

- لوميل البلجيكي

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