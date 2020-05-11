مصدر بـ الإسماعيلي لـ في الجول: اللاعبون حصلوا على أغلبية مستحقاتهم.. لا يتبقى سوى نسبة المشاركة

الإثنين، 11 مايو 2020 - 15:30

كتب : ياسر الشريف

الإسماعيلي - الرجاء

كشف مصدر بالإسماعيلي أن معظم لاعبي الفريق حصلوا على نسبة تتراوح بين 70 و75% من إجمالي مستحقاتهم عن الموسم الحالي.

وقال المصدر لـFilGoal.com: "النسبة المتبقية تخص المشاركة".

وأردف "طبقا لتعاقد اللاعبين مع النادي، لا يمكن صرف تلك النسبة بسبب عدم استئناف الدوري حتى الآن".

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وشدد "لم نتخذ قرارا، في انتظار قرار استئناف الدوري أو إلغائه".

وأتم "بناء على ذلك القرار، سنتخذ الموقف النهائي بشأن صرف نسبة المشاركة".

النشاط الكروي في مصر متوقف منذ 14 مارس الماضي بسبب تفشي فيروس كورونا.

قبل توقف المسابقة، جمع الإسماعيلي 22 نقطة في المركز التاسع.

الأهلي في الصدارة بـ 49 نقطة من 17 مباراة، يليه المقاولون العرب بـ 33 نقطة من 18 مباراة ثم بيراميدز بـ 32 نقطة من 18 مباراة، ثم يأتي الزمالك بـ 31 نقطة من 16 مباراة.

في صراع الهبوط، يقبع نادي مصر في المركز الأخير بـ 11 نقطة من 17 مباراة، ويسبقه مصر للمقاصة بـ 14 نقطة من نفس عدد المباريات، بينما لعب دجلة 18 مباراة وجمع 15 نقطة، ولعب طنطا 18 مباراة وجمع 16 نقطة.

ويهبط آخر ثلاثة فرق في ترتيب الدوري إلى الدرجة الثانية، بينما يلعب البطل ووصيفه في دوري أبطال إفريقيا الموسم المقبل، وصاحب المركز الثالث يشارك في الكونفدرالية وكذلك صاحب المركز الرابع في حالة لم يتوج أي فريق من خارج أول 4 مراكز بلقب كأس مصر.

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