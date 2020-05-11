محرز: انتقال صلاح لـ ليفربول أنهى اهتمامهم بضمي

كشف الجزائري رياض محرز جناح مانشستر سيتي أن صفقة انتقال محمد صلاح إلى ليفربول في صيف 2017 وقفت حائلا دون انضمامه لصفوف الريدز.

رياض محرز النادي : مانشستر سيتي محمد صلاح النادي : ليفربول ليفربول

انضم محرز إلى سيتي في صيف 2018 وحقق معه لقب الدوري الإنجليزي الموسم الماضي.

وقال محرز في بث مباشر عبر إنستجرام "قبل انتقالي لمانشستر سيتي اهتم ليفربول بضمي".

وأضاف "لكن عندما نجح ليفربول في ضم محمد صلاح انتهى هذا الاهتمام".

في صيف 2017 كان محرز لاعبا في صفوف ليستر سيتي، بينما عاد الدولي المصري للدوري الإنجليزي بعد موسمين ونصف في الدوري الإيطالي رفقة فيورنتينا وروما.

قائد منتخب الجزائر حصد جائزة أفضل لاعب إفريقي عام 2016، قبل أن يقتنصها صلاح عامي 2017 و2018.

واقتنص السنغالي الجائزة عام 2019 بعد صراع مع الثنائي.

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