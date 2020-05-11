مدير لايبزيج: تيمو فيرنر يناسب أسلوب لعب ليفربول

يرى رالف رانجنيك مدير أندية ريد بول، أن تيمو فيرنر مهاجم ريد بول لايبزيج يناسب أسبوع لعب ليفربول، ليرفع من نسب انتقال الدولي الألماني إلى الريدز

تيمو فيرنر النادي : لايبزج ليفربول

ويعد فيرنر هدفا لأندية يوفنتوس وإنتر وليفربول خارج ألمانيا، وبايرن داخلها.

وقال رانجنيك في تصريحات لجريدة بيلد: "لقد تطور تيمو فيرنر تحت قيادة جوليان ناجيلسمان، فأهم أسلحته هي سرعة التحول إلى الأمام وإنهاءالهجمات بنجاح".

وأضاف "لذلك أفضل انتقاله لفريق مثل ليفربول الذي يلعب بأسلوب مشابه لأسلوب لعبنا".

لكن رانجنيك يتمنى بقاء الدولي الألماني مع ﻻيبزيج.

وقال فيرنر لـ بيلد الألمانية قبل أيام: "بايرن ناد عظيم، ليست هناك حاجة للحديث عن ذلك".

وتابع "أثبت هانسي فليك (مدرب بايرن ميونيخ) هذا الموسم أنه مدرب جيد جدا. ولكن إذا كان عليّ الرحيل، فإنني أفضل الرحيل إلى الخارج بدلا من بايرن".

واضاف "مجرد تحدي دوري آخر سوف يجذبني أكثر من مجرد اللعب لفريق آخر في الدوري الألماني".

وأتم عن اختياره المقبل "يجب أن يكون هناك تقدير متبادل. لهذا السبب اخترت ريد بول لايبزيج سابقا. ولهذا السبب سأختار النادي الذي يعطيني نفس الشعور".

فيرنر سجل الموسم الحالي 27 هدفا ويمتلك عقدا مع لايبزيج حتى 2023، وتقدر قيمته السوقية بـ 70 مليون يورو.

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