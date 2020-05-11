ميرور: الحكومة البريطانية حذرت رابطة الدوري الإنجليزي من عدم عودة الجماهير قريبا

حذرت الحكومة البريطانية أن مباريات الدوري الإنجليزي الممتاز قد تُلعب بدون جماهير حتى إيجاد لقاح، ما يعني أن غياب الجماهير قد يدوم لفترة أطول من الموسم الجاري. وذلك وفقا لتقرير نشرته صحيفة "ميرور" البريطانية.

وقال التقرير إن رياضات المحترفين المختلفة تنتظر تسهيلات من الحكومة البريطانية لاستئناف النشاط، لكن بوريس جونسون رئيس الوزراء البريطاني وضع بعض العراقيل أمام تسهيل إجراءات الغلق وعودة الأنشطة المختلفة.

وأشار التقرير إلى أن المزيد من المعلومات حول الخطوات القادمة في بريطانيا من أجل مواجهة تفشي فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19" ستوضع أمام البرلمان البريطاني يوم الإثنين.

كما ستجتمع رابطة الدوري الإنجليزي الممتاز يوم الإثنين لتحديد إمكانية العودة واستئناف الموسم الجاري.

وأوضح التقرير أن ملف تعليمات الحكومة سيتم منحه لأندية الدوري الإنجليزي الممتاز خلال الاجتماع كما توجد احتمالية لمناقشة عدم عودة الجماهير إلا في حالة وجود لقاح.

كما توجد آمال لدى رابطة الدوري أن قواعد التباعد الاجتماعي قد تسهل من عودة الجماهير ومقاييس الحكومة البريطانية.

فيروس كورونا المستجد أصاب أكثر من 4 ملايين و100 ألف حالة وتسبب في وفاة 282 ألف حالة وتعافى منه أكثر مليون و400 حالة.

كيف تحمي نفسك من فيروس كورونا.. اضغطهــــــــــنـــــــــــــــا

لمعرفة كل المصابين بفيروس كورونا من عالم كرة القدم وتطور حالاتهم، اضغطهــــــــــنـــــــــــا

لمتابعة تأثير فيروس كورونا على الأحداث الرياضية المحلية والعالميةاضغط هنا

طالع أيضا

نهاية مشوار جروس في التدريب

استرجع.. أبرز تصريحات جروس مع الزمالك

أعظم 50 في التاريخ.. المهاجم الصريح

قصة هدف رائع لا ينسى أبدا

قصة رياضية مثيرة سبب تسمية أبرز شوارع مصر الجديدة