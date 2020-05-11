ميرور: الحكومة البريطانية حذرت رابطة الدوري الإنجليزي من عدم عودة الجماهير قريبا

الإثنين، 11 مايو 2020 - 11:30

كتب : FilGoal

الدوري الإنجليزي الممتاز

حذرت الحكومة البريطانية أن مباريات الدوري الإنجليزي الممتاز قد تُلعب بدون جماهير حتى إيجاد لقاح، ما يعني أن غياب الجماهير قد يدوم لفترة أطول من الموسم الجاري. وذلك وفقا لتقرير نشرته صحيفة "ميرور" البريطانية.

وقال التقرير إن رياضات المحترفين المختلفة تنتظر تسهيلات من الحكومة البريطانية لاستئناف النشاط، لكن بوريس جونسون رئيس الوزراء البريطاني وضع بعض العراقيل أمام تسهيل إجراءات الغلق وعودة الأنشطة المختلفة.

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وأشار التقرير إلى أن المزيد من المعلومات حول الخطوات القادمة في بريطانيا من أجل مواجهة تفشي فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19" ستوضع أمام البرلمان البريطاني يوم الإثنين.

كما ستجتمع رابطة الدوري الإنجليزي الممتاز يوم الإثنين لتحديد إمكانية العودة واستئناف الموسم الجاري.

وأوضح التقرير أن ملف تعليمات الحكومة سيتم منحه لأندية الدوري الإنجليزي الممتاز خلال الاجتماع كما توجد احتمالية لمناقشة عدم عودة الجماهير إلا في حالة وجود لقاح.

كما توجد آمال لدى رابطة الدوري أن قواعد التباعد الاجتماعي قد تسهل من عودة الجماهير ومقاييس الحكومة البريطانية.

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