محمد عواد ردا على أحمد ناجي: كلامك غير صحيح

الإثنين، 11 مايو 2020 - 00:36

كتب : FilGoal

محمد عواد - الزمالك - نادي مصر

رد محمد عواد حارس مرمى الزمالك على أحمد ناجي مدرب حراس مرمى منتخب مصر السابق، مشيرا إلى "كلامك غيري صحيح".

ووصف أحمد ناجي تصرفات محمد عواد بـ"الصبيانية"، متهما إياه بـ "نشر رقم هاتفي عبر مواقع التواصل الاجتماعي لكي يشتمني الناس، واضطررت لإغلاق هاتفي حتى توقف السباب تدريجيا". (طالع التفاصيل)

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وحرص عواد على نشر تصريحات أحمد ناجي، وكتب: "كل الاحترام والتقدير للكابتن أحمد ناجي، وحضرتك في مقام والدي ولكن هذا الكلام غير صحيح".

وأتم "تلك ليست أخلاقي ولا تصرفاتي".

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