ناجي: أتوقع رحيل الشناوي عن بيراميدز.. وتصرفات عواد "صبيانية"

تنبأ أحمد ناجي مدرب حراس مرمى سموحة بعدم استمرار أحمد الشناوي حارس مرمى بيراميدز مع فريقه بعد نهاية الموسم الجاري.

محمد عواد النادي : الزمالك أحمد الشناوي النادي : بيراميدز

صرح ناجي خلال استضافته عبر إذاعة الشباب والرياضة "أتوقع أن يرحل الشناوي عن بيراميدز، لارتفاع راتبه، بينما تحاول إدارة يحاولون تخفيض سقف الرواتب".

وأضاف مدرب حراس مرمى المنتخب السابق "لابد أن يعيش الشناوي حياة احترافية أكبر من أكل ونوم وتصرفات، وأثق أنه سيلتزم بذلك الفترة القادمة".

ونوه أحمد ناجي "لابد أيضا من خطة لتأهيل اللاعب وتجهيزه نفسيا عندما يتقاضى 25 مليون جنيه سنويا حتى لا يؤثر على مسيرته في الملعب، ويصل لمرحلة (شبع واكتفى)".

واستطرد "أحمد الشناوي يستسهل الأمور لدرجة أنه بات احتياطيا لزميله المهدي سليمان، لا أقصد التقليل من المهدي، فهو حارس جيد ومتميز، ولكن كنت أقول دائمًا أن الشناوي مؤهل ليحترف في دوري أوروبي كبير".

وأتم تصريحاته في هذا الشأن "شريف إكرامي إذا انتقل لبيراميدز سيلعب، وإلا يجلس احتياطيا في الأهلي أفضل، لأن المهدي سليمان سيكون أيضا منافسا قويا لشريف إكرامي".

والتمس ناجي لتصرفات محمد عواد حارس مرمى الزمالك.

قال ناجي "تصرفات محمد عواد صبيانية، لقد وصل الأمر لتجاوزات، ونشر رقم هاتفي عبر مواقع التواصل الاجتماعي لكي يشتمني الناس، واضطررت لإغلاق هاتفي حتى توقف السباب تدريجيا".

وأضاف "ما حدث أحزنني نسبيا لأنني أحب عواد، ولكن لم أتأثر برد الفعل، لأنني كنت لاعبًا أغضب وأثور وتصرفات خاطئة لذا أستوعبه جدا".

وأكد مدرب حراس المنتخب السابق "لا يوجد تواصل بيني وبين محمد عواد، لا أمانع الحديث إليه، ولكنه يبدو لا يزال ساخنا ويواصل الرد لدرجة إنه كتب سيلجأ لجوجل إذا أراد نصيحة، عندما طالبته بالبحث عن فرصة في ناد آخر".

واختتم أحمد ناجي تصريحاته عن حارس مرمى الزمالك "ما يفعله محمد عواد ليس غريبا بالنظر لطبيعة سنه، وألتمس له العذر من واقع 30 سنة خبرة في الملاعب".

كيف تحمي نفسك من فيروس كورونا.. اضغطهــــــــــنـــــــــــــــا

لمعرفة كل المصابين بفيروس كورونا من عالم كرة القدم وتطور حالاتهم، اضغطهــــــــــنـــــــــــا

لمتابعة تأثير فيروس كورونا على الأحداث الرياضية المحلية والعالميةاضغط هنا

اقرأ أيضا

أجانب منسيون – حوار في الجول.. دراجوسلاف: النجاح كان صعبا في الزمالك بعد فينجادا وحسام حسن

الأهلي لـ في الجول: استعجلنا 2.5 مليون يورو لدى ستوك

كرة سلة - خليفة يكشف كواليس انضمامه لأعلى مستوى في جامعات أمريكا وحلم الـ NBA

سعفان الصغير: لا أمانع عودة عواد للإسماعيلي

اتحاد الكرة يسرد 32 إنجازا للجنة الخماسية في 264 يوما