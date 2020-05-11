رسالة مؤثرة من أمير عزمي لـ جروس بعد اعتزاله: لن أنسى فضلك عليّ

الإثنين، 11 مايو 2020 - 00:00

كتب : إبراهيم رمضان

أمير عزمي - جروس - أوباما - الزمالك - الإنتاج الحربي

شكَر أمير عزمي مجاهد مدرب الزمالك الأسبق، كريستيان جروس على الفترة التي عملا فيها سويا داخل جدران القلعة البيضاء.

جروس أعلن اعتزاله التدريب قبل ساعات عن عمر 65 عاما، ليضع نقطة الختام لمسيرة طويلة شهدت مروره على الملاعب المصرية من بوابة الزمالك.

وصرّح مجاهد لـ FilGoal.com: "كنت محظوظا بالعمل مع مدرب مثل كريستيان جروس، تعلّمت منه الكثير، وفترتي معه كانت ناجحة وحققنا لقبي الكونفدرالية وكأس السوبر المصري السعودي".

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وأضاف: "تعلّمت من جروس الجرأة في إدارة المباريات لأنها كان تميّزه، وأيضا التوازن الذي حاول الوصول إليه دائما بين الهجوم القوي والدفاع القوي".

وأكمل: "جروس كان دائم التشاور مع جهازه المساعد ويستمع لكل وجهات النظر، لكن القرار الأخير له بكل تأكيد".

وواصل: "كما أنه شخص متعاون ويشرح لنا ويفسر رأيه، ويحب كل أفراد فريق عمله".

وأردف: "على المستوى الشخصي، كان متعاونا معي للغاية ويثق في قدراتي لأني كنت أمينا معه في".

وعن قرار الاعتزال، علّق مجاهد: "كل شخص أدرى بظروفه، لكني كنت أتمنى استمراره لأنه مدرب ناجح ومميز".

وأتم: "أشكره لأن عملي معه سيظل من الأمور المهمة في حياتي لوقتٍ طويل، أتمنى له التوفيق، ولن أنسى فضله علي وما تعلمته منه".

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