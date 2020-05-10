خيمة في الجول - أحمد عيد: استُبعدت من أولمبياد لندن بقرار من الشركة الراعية

صرّح أحمد عيد عبد الملك، أنه كان قريبا من المشاركة في دورة الألعاب الأولمبية 2012 "لولا تدخُل الشركة الراعية".

مصر شاركت في أولمبياد لندن بحضور ثلاثي فوق السن: محمد أبو تريكة، وأحمد فتحي، وعماد متعب، رغم تواجد أحمد عيد في المعسكرات السابقة للبطولة ومشاركته في عدة مباريات ودية.

وصرّح عيد عبر خيمة في الجول: "تألقت وسجلت في المباريات الودية في الأشهر السابقة للأولمبياد، ليخرج هاني رمزي المدير الفني ويصرّح أن عيد سيكون اللاعب رقم 1 فوق السن معنا، وسنضم معه ثنائي آخر".

واستدرك: "لكن فوجئت لاحقا بـ طارق السعيد يخبرني بإمكانية استبعادي، تعرضت للظلم بالطبع".

وأوضح: "حتى اللحظة الأخيرة، كنت أنا وأبو تريكة وفتحي الثلاثي الكبير، لكن الشركة الراعية تدخلت حتى ينضم عماد متعب بدلا مني".

وشدد: "هم لاعبون كبار بالتأكيد ولهم تاريخ، ولا أستطيع الحديث عن متعب وهو صديقي. ليس له صلة بالأمر، لكن مروان محسن كان من أهم المهاجمين في تلك الفترة، وانضمام متعب جعله بديلا في الأولمبياد".

وأتبع: "كما ظُلم أحمد شرويدة الذي كان سببا في تأهل المنتخب إلى الأولمبياد ولم يسافر مع البعثة من الأساس بعد ضم متعب. أعتقد أنني وهذا الثنائي ظلمنا في الاختيارات".

وأتم: "الجهاز الفني صوّر إعلانات لتلك الشركة الراعية وكان قرار ضم متعب بطلب منها".

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