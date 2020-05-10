من يظفر به؟.. ليكيب: حسام عوار سيرحل عن ليون

أعين عديدة تراقبه، والآن مستقبله أصبح أكثر وضوحا. هنا نتحدث عن الفرنسي حسام عوار لاعب وسط ليون الفرنسي.

حسام عوار النادي : أولمبيك ليون أولمبيك ليون

صحيفة ليكيب الفرنسية كشفت في تقرير حصري لها استعداد حسام عوار للرحيل عن ليون خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

وأشارت الصحيفة إلى "ليون حدد 50 مليون يورو من أجل الاستغناء عن عوار، ووافق بالفعل على فكرة رحيله في الصيف".

حسام عوار صاحب الـ 21 عاما من أصل جزائري، ويمتد عقده مع ليون حتى 2023.

لاعب الوسط الفرنسي تألق بشدة ليلفت أنظار العديد من الأندية الأوروبية، وتحديدا مانشستر سيتي وباريس سان جيرمان ويوفنتوس.

وشارك عوار في 37 مباراة الموسم الحالي، ونجح في تسجيل 9 أهداف وصناعة 7.

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