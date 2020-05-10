اتحاد الكرة يسرد 32 إنجازا للجنة الخماسية في 264 يوما

نشر اتحاد الكرة ما وصفه بكشف حساب للجنة الخماسية، بعد مرور 264 يوما من توليها لأمور الكرة المصرية خلفا للمجلس المستقيل برئاسة هاني أبو ريدة.

ووضع اتحاد الكرة 32 إنجازا قال إن اللجنة التي يرأسها عمرو الجنايني، مع نائبه جمال محمد علي وعضوية محمد فضل وأحمد عبد الله وسحر عبد الحق، نجحوا فيها، قائلا: "مدة اللجنة المؤقتة عام واحد فقط، ولكن نظرا لحجم ما قامت به يبدو وكأنها تدير الاتحاد منذ أكثر من عامين".

وأضاف اتحاد الكرة في بيان رسمي: "نرصد حجم ما أنجزته اللجنة المؤقتة لاتحاد الكرة خلال 264 يوما فقط حتى الآن تكشف عن إنجازات ضخمة للغاية وما تزال هناك عشرات الملفات تسعى لإنجازها قبل الانتخابات المقبلة لاختيار مجلس إدارة جديد يدير الجبلاية لمدة ٤ سنوات".

وضم الـ32 إنجازا، تغيير لائحة اتحاد الكرة، وتقليص أندية الجمعية العمومية وفرق الدرجة الثانية.

وأتت الإنجازات التي كشف عنها اتحاد الكرة كالتالي بحسب البيان..

تسديد كل مستحقات الحكام المتأخرة لأول مرة في تاريخ اتحاد الكرة رغم الظروف الصعبة وتوقف النشاط مؤخرا. النجاح الباهر في تنظيم قرعة بطولة كأس الأمم الأفريقية للشباب تحت ٢٣ سنةً والتي أقيمت في قصر الحرملك بالمنتزه بالإسكندرية وأشاد بها العالم. التنظيم التاريخي لبطولة كأس أفريقيا تحت 23 سنة في مصر بشكل أبهر الجميع بجانب التتويج بلقب البطولة لأول مرة في تاريخ منتخب مصر الأولمبي. تأهل المنتخب الأولمبي إلى أولمبياد طوكيو بعد الفوز بلقب كأس أفريقيا حيث لم ينجح المنتخب في التأهل للأولمبياد السابقة. توقيع مذكرة تفاهم مع رابطة الدوري الإسباني La Liga لإرسال كوادر تقوم بالمعايشة الفنية والإدارية للحصول على الخبرات الضخمة. خلق منصب المنسق العام والمنسق الإعلامي وإعطاء فرص لكوادر شبابية للعمل في الدوري وجميع مباريات الكرة المصرية لأول مرة في التاريخ. إدخال تقنية VAR لأول مرة في تاريخ الكرة المصرية والحصول على موافقة مجلس كرة القدم الدولي IFAB في زمن قياسي والتعاقد مع شركة ميديا برو الإسبانية لمدة ٣ سنوات ونصف ليحصل الاتحاد في نهاية المدة على التقنية ويتملكها. لأول مرة في تاريخ كرة القدم المصرية يتم التعاقد على كرة موحدة تقام بها المباريات وكانت البداية في لقاء السوبر المصري بين الأهلي والزمالك بالإمارات قبل تعميم استخدام الكرة على جميع مباريات الدوري والكأس وتوزيع ١٠٠٠ كرة مجانا من شركة puma لجميع الأندية لاستخدامها في المباريات لاستخدام حامل كرات في المباريات ومن ذلك تصبح مساحة إعلانية جديدة للرعاة مدخل إضافي للربح بجانب التعاقد على 3000 كرة تحمل هوية الدوري المصري لاستخدامها في الموسم المقبل وتكون خاصة بالدوري الممتاز علي ان يحصل الاتحاد المصري علي نسبة من بيع اي كرة تحمل هويته. التعاقد مع شركة puma لتوفير زي موحد لجميع حكام الكرة المصرية بعدد 900 زي موحد بخصم كبير جدا وتوزع جميع الملابس على حكام الكرة المصرية بعدد 300 حكم. توقيع اتفاقية تفاهم مع مركز شون كلينك بألمانيا لأولوية الحجز لأي لاعب مصاب مصري ويحتاج إلى عمل جراحة وتسهيل جميع الإجراءات مع خصم كبير استخدام فكرة سفراء كرة القدم واختيار كوادر لتمثيل مصر في مختلف المناسبات وعمل معايشات في أكثر من دولة متقدمة في كرة القدم. تغيير لائحة النظام الأساسي للاتحاد المصري لكرة القدم بعد مجهود كبير ومشاورات مع مسئولي الاتحاد الدولي لكرة القدم، فيفا، لتتماشى مع اللوائح العالمية. اختيار الشكل الجديد لقميص المنتخب المصري ليظهر القميص بصورة مميزة تليق بصورة المنتخب الوطني صاحب الرقم القياسي في عدد مرات التتويج بلقب كأس الأمم الأفريقية. نجاح تنظيم مباراة السوبر المصري في الإمارات والحصول على عائد كبير في تنظيم مباراة واحدة بقيمة 3 ملايين درهم إماراتي وهي المرة الأولى التي يحصل الاتحاد على مبالغ إضافة إلى مميزات كثيرة سواء رفع المكافآت الخاصة بطرفي السوبر إلى ٨٠٠ ألف درهم أو إقامة مباراة لقدامى الأهلي والزمالك أو سفر عدد كبير من موظفي الاتحاد تكريما لهم دون تحمل الاتحاد المصري أي مبالغ إضافية. تغيير شكل مسابقات القسم الثاني لتصبح 24 فريقا من مجموعة واحدة في الموسم المقبل لأول مرة في التاريخ ليصبح دوري قوي فنيا ويجلب رعاة له بقيمة مالية ضخمة تساعد الأندية على المنافسة. تخفيض عدد أعضاء الجمعية العمومية لاتحاد الكرة من 225 ناديا إلى 95 ناديا فقط لتكون الجمعية العمومية أكثر قوة. الانتهاء من المرحلة الأولى لمشروع الهدف العملاق ومبنى اتحاد الكرة وفندق المنتخبات بالتنسيق مع الفيفا. عمل هيكلة إدارية عن طريق دكتور صفوت النحاس خبير الإدارة لتقييم الموظفين والارتقاء بهم وعمل برامج لتنمية مهاراتهم للارتقاء بالعمل الإداري داخل الاتحاد. تغيير شكل مسابقات الناشئين لتكون بصورة قوية وتساهم في خلق جيل قوي من اللاعبين الناشئين. الاهتمام بمشروع الكرة النسائية وعمل دوريات للجامعات بالتعاون مع وزارة الشباب والرياضة. حصول منتخب الصالات على المركز التأني في بطولة أفريقيا وتأهله إلى الأولمبياد . شراء أجهزة حديثة للاستشفاء للمنتخب الأول تساعد اللاعبين على الاستشفاء السريع. توقيع مذكرة تفاهم مع ‏عيادة Fortius في العاصمة البريطانية لندن للاستفادة من الخدمات الطبية. عمل ورش عمل سواء للمنسق العام والمنسق الإعلامي في الاتحاد المصري عن طريق خالد المكشر أفضل منسق عام في أفريقيا وكذلك ممثلين من الاتحاد الإفريقي لكرة القدم. عمل دورات للحكام سواء كمعسكرات للارتقاء بمستواهم أو في المناطق. عمل دورات تدريبية مع الاتحاد النرويجي في الكرة النسائية. الحصول من الأندية على معظم مديونياتها ووقف القيد لهم لحين السداد وتحصيل مبالغ مالية ضخمة ساعدت خزينة الاتحاد على مواجهة الظروف الصعبة. الانتهاء من كافة الملفات الخاصة والنزاعات في لجنة شئون اللاعبين والحكم والفصل فيها وتنفيذها لأول مرة بعدد أكثر من 220 شكوى كانت موجودة في اللجنة لجميع الأندية واللاعبين وتم الفصل فيها جميعا وتسوية جميع النزاعات. لأول مرة في تاريخ كرة القدم المصرية يتم الاستعانة بحكام سيدات في مباريات كرة القدم بالدوري المصري الممتاز وبطولة كأس مصر للتماشي مع سياسة جميع دول العالم في إدخال السيدات للعبة الشعبية الأولى في العالم. مبادرة فتح حساب لمساعدة الأندية بالتعاون مع وزارة الشباب والرياضة وتم سداد ما يقرب من 25 مليون جنيه من الوزارة و10 ملايين جنيه من الاتحاد لمساعدة هذه الأندية في ظل الظروف الاستثنائية لوباء كورونا. تجهيز خطة كاملة لعودة الدوري المصري إذا صدر قرار من القيادات السياسية بمعاودة النشاط في المرحلة المقبلة. عودة بعض أعداد الجماهير في المباريات والإصرار والحرص في التنسيق مع الجهات الأمنية علي عودة الجماهير للمدرجات.

وقال اتحاد الكرة إن هناك بعض الملفات التي يعمل الاتحاد على إكمالها، مثل الرغبة في تغيير الشكل التجاري وشعار للدوري المصري وكأس مصر والسوبر المصري عن طريق مناقصة وشركات عالمية وبميزانية قليلة أسوة بالدوريات الكبرى، والتحضير لمئوية الاتحاد المصري لكرة القدم عام ٢٠٢١ بهدف الاحتفال بمرور مائة عام على تأسيس أحد أقدم الاتحادات في العالم، وطلب تعديل الموقع الرسمي للاتحاد المصري لكرة القدم وتطويره ليكون لائقا بأقدم اتحاد كرة قدم في إفريقيا.

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