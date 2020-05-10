الأهلي لـ في الجول: استعجلنا 2.5 مليون يورو لدى ستوك.. مستمرون في تحركاتنا

كشف حلمي عبد الرازق المستشار القانوني للنادي الأهلي عن تحرك النادي لتحصيل المستحقات الخارجية، ومن بينها جزء متبقي من صفقة انتقال رمضان صبحي إلى نادي ستوك سيتي الإنجليزي.

وقال عبد الرازق في تصريحات لـ FilGoal.com: "مستمرون في تحركاتنا من أجل تحصيل مستحقات النادي الخارجية".

وأوضح "ومن بينها الجزء المتبقي من صفقة انتقال رمضان صبحي إلى نادي ستوك سيتي الإنجليزي".

وكشف مستشار الأهلي "نتحرك بشكل قانوني وودي لسرعة تحصيل المبلغ وقيمته مليوني و500 ألف يورو".

وشدد "تحصيل المبلغ مسألة وقت ليس أكثر ونسعى للحفاظ على حقوق النادي".

وأتم عبد الرازق تصريحاته "هناك بعض المعلومات غير الدقيقة انتشرت خلال الساعات الماضية حول ملابسات هذا الملف".

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