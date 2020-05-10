كرة سلة - خليفة يكشف كواليس انضمامه لأعلى مستوى في جامعات أمريكا وحلم الـ NBA

وقع علي عبد الرحمن خليفة لاعب نادي سبورتنج على عقود انتقاله لفريق جامعة شارلوت الأمريكية التي تلعب في المستوى الأول بدوري الجامعات الأمريكي بعقد مدته 4 سنوات.

وأنهى خليفة فترة المعايشة التي خضع لها لمدة عامين تقريبًا مع أكاديمية الـ NBA في أستراليا لينضم لواحد من أفضل فرق الجامعات الأمريكية بالمستوى الأول.

وتحدث خليفة في حواره مع المركز الإعلامي للاتحاد المصري لكرة السلة قائلا: "سعيدًا جدًا بهذه الخطوة وانضمامي لجامعة شارلوت وهي واحدة من أفضل فرق الجامعات الامريكية وخطوة في سبيل تحقيق حلمي باللعب في الدوري الأمريكي لكرة السلة".

وأضاف صاحب الـ 18 عاما "مسئولو الاكاديمية سألوني في بداية فترة معايشتي معهم حول رغبتي وخطوتي المقبلة، هل أفضل الانضمام لفريق أم جامعة واخترت الانضمام لجامعة وهي خطوة أراها الأفضل في الوقت الحالي".

وتابع خليفة "جامعة شارلوت من أوائل العروض التي حصلت عليها وكان هناك عروض أخرى من جامعات كبرى مثل جامعة واشنطون وجامعة سانت ماري ولكنني فضلت شارلوت في النهاية بعد حديثي مع مدربي الفريق وتأكدي من حاجة الفريق لقدراتي وأنني سأتطور معهم عن أي جامعة أخرى، حتى الآن لم أغادر أستراليا للالتحاق بالجامعة بسبب توقف حركة الطيران نتيجة انتشار فيروس كورونا".

واستكمل اللاعب "اخترت الانضمام لجامعة بدلا من فريق لعدة أسباب، في الفريق أنت تلعب من أجل الفوز فقط، أما الجامعة فتلعب من أجل الفوز ومن أجل تطوير نفسك داخل وخارج الملعب وتكون أقرب للدوري الأمريكي، أرى أنني في حاجة لـ 3 أو 4 سنوات على الأكثر من العمل الجاد للانتقال لمرحلة الـ NBA".

وأضاف "استفدت الكثير في الأكاديمية، تطوير اللغة الإنجليزية وتنظيم الوقت ونظام اليوم من الناحية التدريبية والطعام، بجانب التطوير على المستوى البدني واستخدام الذكاء في الملعب قبل الجسد بجانب التصويب والتمرير".

وأردف خليفة "منذ الصغر وأنا أرى في نفسي الموهبة وشاركت مع مراحل عمرية أكبر في المنتخب المصري، تمنيت الاحتراف ولكنني لم أتوقع أن أبدأ بالمعايشة مع أكاديمية الـ NBA في أستراليا وهي واحدة من أفضل مستويات اللعب في العالم".

وكشف لاعب المنتخب المصري عن أصعب مرحلة مر بها في الأكاديمية قائلا "في بداية 2019 تعرضت لاصابة كيبرة في الضهر ولعبت بطولة ودية وقتها وانا مصاب وظهرت بمستوى سيء للغاية تسبب في توقف بعض المفاوضات معي من جانب بعض الجامعات، وبدأت أفكر في الاستسلام والعودة لمصر مرة أخرى ولكن تمكنت من تجاوز هذا سريعًا".

وأخيرا كشف خليفة انه على تواصل دائم مع عبد الرحمن نادر المحترف المصري في نادي اوكلاهوما سيتي بالـ NBA قائلًا "محمد خورشيد قائد سبورتنج وعبد الرحمن نادر على تواصل دائم معي ويوجهان لي النصائح دومًا، أهم نصيحة قالها لي نادر (أذهب لأعلى مستوى متاح أمامك لكي تلعب وتصبح أفضل لاعب في ذلك المستوى)".