فتح الله يكشف: انضممت للمنتخب أول مرة في 2005 والإصابة حرمتني من أمم إفريقيا 2006

كشف محمود فتح الله مدافع الزمالك ومنتخب مصر السابق عن قصة عدم انضمامه لمنتخب مصر في كأس الأمم الإفريقية 2006.

وقال فتح الله في تصريحات عبر (لايف في الجول): "حين اتصل بي مسؤول المنتخب في 2005 وطلب جواز سفري لأسافر مع الفريق إلى السعودية، لم أكن مصدقا، قلت له هل أنت متأكد؟".

وأضاف "تواجدت منذ ذلك الحين مع المنتخب، لكنني لم أدخل التشكيل الأساسي إلا بعد انتقالي للزمالك".

فتح الله واصل "التشخيص الخاطئ لإصابتي حرمني من كأس أمم إفريقيا 2006 وكانت الدنيا سوداء أمامي. لكن الحمد لله شاركت بعد ذلك في بطولتي 2008 و2010".

وتطرق فتح الله لعلاقة اللاعبين بين المنتخب في تلك الفترة، مستشهدا بواقعة في أمم إفريقيا 2010، فقال "في المنتخب كان الجميع أشقاء، حين غبت عن مباراة زامبيا في 2008 بسبب الإيقاف، توقعت عودتي أساسيا أمام أنجولا في الدور ربع النهائي".

وواصل "فوجئت بوجود شادي محمد بدلا مني، فحزنت نوعا ما، لكن تذكرت أن هدفنا الأساسي هو التتويج. المنتخب نجح لأن الجميع يد واحدة يريدون الفوز والتتويج بغض النظر من يشارك".

فتح الله أكمل "في 2010 شاركت في كل المباريات حتى لقاء الجزائر في الدور نصف النهائي، وتلقيت بطاقة صفراء في تلك المباراة، لأغيب عن النهائي. لكن طبعا حزنك على الغياب عن المباراة لا يقارن بفرحة التتويج في النهاية".

وأتبع "إذا سألت أي لاعب في جيلنا أي بطولة إفريقية يفضل؟ الكل سيقول 2008. الفوز على الكاميرون بأداء رائع ونتيجة طيبة وجه رسالة للجميع ماذا يريد منتخب مصر في البطولة. ثقتنا بأنفسنا زادت مع مرور البطولة".

مدافع المنتخب السابق استمر "منتخب كوت ديفوار كان مخيفا، ونحن نتابع مباراة كوت ديفوار وغينيا في الفندق، كانت أشبه بحصة تدريبية، أي لاعب في كوت ديفوار كان يسجل. كنا نرى غينيا فريقا طيبا، ولذلك بعد المباراة ازددنا قلقا من كوت ديفوار. الميزة أن الضغوط كانت أقل لأن كوت ديفوار كانت المرشحة للفوز".

واسترسل "المؤشرات في بداية المباراة كانت تقول إن ربنا يريد إكرامنا، وبعد الفوز على كوت ديفوار 4-1 كنا الأحق والأقرب للقب".

فتح الله أتم "اللاعبون المميزون الآن ليسوا كثيرين. هناك مدافعون جيدون مثل أحمد حجازي، في الفترة الأخيرة علي جبر عاد إلى مستواه الرائع. محمود علاء لاعب جيد ولديه ميزة تسجيل الأهداف. ياسر إبراهيم ثقته زادت بعد المشاركة باستمرار مع الأهلي. أيمن أشرف يلعب برجولة حين يكون مدافعا، لأنه في الأصل ظهير أيسر"

منتخب مصر توج بطلا لأمم إفريقيا ثلاث مرات متتالية (2006، و2008، و2010).

وكان محمود فتح الله فردا في قائمة المنتخب ببطولة 2008 في غانا، و2010 في أنجولا.

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