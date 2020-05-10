لايف في الجول - فتح الله: رفضت عرضا للتدريب في لبنان.. ولهذا اخترت بيراميدز

الأحد، 10 مايو 2020 - 18:02

كتب : أمير عبد الحليم

زيزو - محمود فتح الله - بيراميدز - المصري

يرغب محمود فتح الله مدافع الزمالك ومنتخب مصر السابق والمدرب العام الحالي لـ بيراميدز، في خوض تجربة التدريب في المستقبل.

وقال فتح الله: "مسألة التدريب تراودني منذ سنوات. لدي خبرات أظن أنها ستساعدني لأكون مدربا".

وأضاف خلال تواجده ضيفا مع FilGoal.com على (إنستجرام): تلقيت عرضا من لبنان لأكون مدربا لكني رفضت، وفي مصر جاءني عرض لأكون مديرا للكرة".

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وأشار " لم أتحمس للعروض التي جاءتني حتى أراد بيراميدز التعاقد معي، فريق لديه كل مقومات النجاح"

وتابع "بيراميدز يمتلك كل مقومات النجاح. الإمكانات المتوفرة لبيراميدز تجعل النادي قريبا من الفوز ببطولة".

وأتم "هدفي أن أكون مدربا بعد سنتين".

واعتزل محمود فتح الله كرة القدم في 2019، قبل أن يبدأ العمل الإداري في نادي بيراميدز.

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