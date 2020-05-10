لايف في الجول - فتح الله يحكي كواليس انضمامه لـ الزمالك.. وصدمة اللعب والتسجيل ضده

عاد محمود فتح الله المدرب العام الحالي لفريق بيراميدز، بالذاكرة للوراء ليتذكر كواليس انضمامه لـ الزمالك قادما من غزل المحلة.

وقال فتح الله: "تواجدي مع المنتخب الأوليمبي رفقة شوقي غريب وقتها لفت الأنظار لي، خاصة أنني لم أكن ألعب في الزمالك أو الأهلي، ومن هنا تلقيت العديد من العروض ولكن المحلة رفض رحيلي في البداية".

وأضاف خلال تواجده ضيفا مع FilGoal.com على (إنستجرام): "العروض الفعلية بدأت في 2005 من الأهلي والزمالك".

وتابع "والدي كان زملكاويا، تمنى رؤيتي في الزمالك، كان يحب حازم إمام وعبد الحليم علي أكثر مني. كان يقول لي: اللي يشتريك اشتريه. منذ صغري وأنا أحب الزمالك وحازم إمام جدا. المفاوضات انتهت بسهولة تامة مع الزمالك".

وكشف " وفد من الزمالك جاء لنادي المحلة الساعة 2 صباحا، ذهبت للنادي وكان الطرفان اتفقا على قيمة الصفقة. تأكدت أنه سيكون لي دورا في الزمالك وتمت الصفقة" ".

وأكمل حديثه قائلا: "جاءتني عروض خليجية بعد كأس إفريقيا 2008، لكني كنت ألعب في فريق كبير ولا يوجد ما يضايقني. النجاح له معطيات معينة، الزمالك في ذلك الوقت عانى من عدم الاستقرار الإداري، وهذا مهم جدا لأنه القاعدة الأساسية للفوز بالمباريات والبطولات".

وأشار "لم يكن هناك أي مال في النادي لدرجة أنه ظهرت حملة تبرعات. اللاعبون كانوا يمضون وقتا طويلا دون مال".

واستكمل "جمهور الزمالك دائما كان يقف مع النادي سواء يفوز أو يخسر. موسم 2013-2014 كان الأخير لي مع الزمالك، قبل نهاية الموسم بثلاثة أشهر قلت للاعبين سأرحل. كنت أخطط للاعتزال في الزمالك. خلال مباراة في بطولة إفريقيا جئت بقميص للفريق وجعلت اللاعبين يوقعون عليه، تمهيدا لرحيلي".

وشدد "لم يحدث وأن قرر النادي الاستغناء عني، أنا من قررت الرحيل. كان توجه الإدارة تجديد دماء الفريق. أحمد سليمان جلس معي لأجدد عقدي لمدة موسمين، لكن كلامه لم يكن مقنعا بالنسبة لي ورحلت عن الفريق. 90% من الناس كلامهم خلف الكاميرا يختلف تماما عما يُقال أمام الكاميرا. أضحك كثيرا على هذا الأمر، اعتادوا الكذب".

اللعب ضد الزمالك

فتح الله شارك بقميص الزمالك منذ 2007 قبل أن يرحل في 2014 وينضم لـ طلائع الجيش، ثم الإنتاج الحربي، ثم رحلة قصيرة في لبنان، قبل أن يعود ويرتدي قميص المقاولون العرب وأخيرا النجوم، قبل أن يعلن اعتزاله.

ولعب فتح الله 7 مرات ضد الزمالك منذ رحيله عن الفريق، ونجح في تسجيل هدفين.

وعن ذلك، قال فتح الله: "التسجيل ضد الزمالك؟ بتبقى عايز الأرض تنشق وتبلعك".

وواصل "أول مباراة لي ضد الزمالك لم أكن مصدقا للأمر. الأمر أشبه بالصدمة وأنا أجري عمليات الإحماء".

وأتم "تأخرت في الرد على أندية في السعودية وقطر والإمارات حتى أنهي كل شيء مع الزمالك، وفي النهاية ضاعت الفرصة واضطررت استكمال مشواري في مصر".

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