شجار كيلليني وبالوتيللي.. كاسانو: لابد أن هناك أسبابا مقنعة

باتت السيرة الذاتية لجورجيو كيلليني حديث الساعة في إيطاليا بعد هجوم مدافع يوفنتوس على زميليه السابقين ماريو بالوتيللي وفيليبي ميلو.

ماريو بالوتيلي النادي : بريشيا جيورجيو كيلليني النادي : يوفنتوس

فبعد قول كيلليني إن بالوتيللي "استحق صفعة على الوجه" وأن ميلو "أسوأ السيئين"، رد الأخيران على اللاعب الإيطالي، وأدلى نجوم الكرة الإيطالية برأيهم في الأزمة.

وقال أنطونيو كاسانو لاعب روما السابق:"لا أعرف ميلو، لم ألعب معه ولا أعرف شخصيته. ماريو ولد، ولد طيب، لذا لا أعلم إلى ماذا يشير كيلليني".

وواصل كاسانو خلال بث حي في إنستجرام مع كريستيان فييري نجم إيطاليا السابق "ما أؤكده لك أنني أحترم كيلليني بشدة. إنه ذكي جدا، يفهم كرة القدم، يقتلك في الملعب حين تواجهه، لكن خارج الملعب شخص رائع. لابد أن لديه أسباب مقنعة. أعرف ماريو بشكل سطحي، لكني قضيت 10 سنوات مع كيلليني في المنتخب، إنه جيد وهادئ".

طالع رد بالوتيللي على كيلليني

وماذا قال الأخير بالضبط عن مواطنه

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