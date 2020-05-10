مصدر بالإسماعيلي لـ في الجول: إصابة الشامي خلال التدريبات المنزلية

الأحد، 10 مايو 2020 - 15:24

كتب : ياسر الشريف

محمد الشامي يحتفل بهدف الإسماعيلي في الاتحاد السكندري

كشف مصدر بالجهاز الطبي للإسماعيلي عن إصابة جناح الفريق محمد الشامي في الكاحل، خلال التدريبات المنزلية.

محمد الشامي

النادي : الإسماعيلي

الإسماعيلي

وقال المصدر لـFilGoal.com أن اللاعب أجرى أشعة أثبتت إصابته بجزع في الكاحل.

ويخوض اللاعب برنامجا علاجيا تحت إشراف الجهاز الطبي.

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وتعد تلك الإصابة الأولى في صفوف الدراويش في ظل فترة التوقف.

وانضم الشامي إلى الإسماعيلي قادما من الزمالك في صيف 2018.

وشارك الشامي خلال الموسم الجاري مع الدراويش في 18 مباراة في الدوري المصري سجل خلالها هدفين وصنع مثلهما.

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