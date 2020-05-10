مصدر بالإسماعيلي لـ في الجول: خصم 40% من مرتبات الجهاز الفني

كشف مصدر مسؤول داخل الإسماعيلي عن خصم إدارة النادي لـ40% من مرتبات أفراد الجهاز الفني للفريق.

وقال المصدر لـFilGoal.com أن الخصم ينطبق فقط على أفراد الجهاز الفني وعلى رأسهم ديدييه جوميز المدرب الفرنسي للفريق.

وأوضح "هذا الأمر ضمن توابع توقف النشاط بسبب تفشي فيروس كورونا".

وأردف "هذا القرار لا يشمل اللاعبين، ننتظر التعرف على قرار اتحاد الكرة بشأن استكمال النشاط قبل اتخاذ قرار بشأنهم".

النشاط الكروي في مصر متوقف منذ 14 مارس الماضي بسبب تفشي فيروس كورونا.

قبل توقف المسابقة، جمع الإسماعيلي 22 نقطة في المركز التاسع.

الأهلي في الصدارة بـ 49 نقطة من 17 مباراة، يليه المقاولون العرب بـ 33 نقطة من 18 مباراة ثم بيراميدز بـ 32 نقطة من 18 مباراة، ثم يأتي الزمالك بـ 31 نقطة من 16 مباراة.

في صراع الهبوط، يقبع نادي مصر في المركز الأخير بـ 11 نقطة من 17 مباراة، ويسبقه مصر للمقاصة بـ 14 نقطة من نفس عدد المباريات، بينما لعب دجلة 18 مباراة وجمع 15 نقطة، ولعب طنطا 18 مباراة وجمع 16 نقطة.

ويهبط آخر ثلاثة فرق في ترتيب الدوري إلى الدرجة الثانية، بينما يلعب البطل ووصيفه في دوري أبطال إفريقيا الموسم المقبل، وصاحب المركز الثالث يشارك في الكونفدرالية وكذلك صاحب المركز الرابع في حالة لم يتوج أي فريق من خارج أول 4 مراكز بلقب كأس مصر.

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