اتحاد السلة لـ في الجول: إلغاء الدوري غير مطروح.. ولدينا خطة بديلة إذا استمر التأجيل

الأحد، 10 مايو 2020 - 13:40

كتب : هاني العوضي

الأهلي - الجزيرة - كرة سلة

أوضح محمد عبد المطلب نائب رئيس الاتحاد المصري لكرة السلة أن فكرة إلغاء مسابقة الدوري أو الموسم الجاري غير مطروحة رغم استمرار توقف النشاط.

ويستمر إيقاف النشاط الرياضي في مصر حتى نهاية شهر مايو الجاري قابلة للتجديد إذا قررت الحكومة المصرية أو وزارة الرياضة ذلك.

وقال محمد عبد المطلب لـ FilGoal.com: "فكرة إلغاء الدوري أو الموسم غير مطروحة ولم نناقشها في الاتحاد المصري".

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وأوضح "نحتاج إلى 3 أسابيع أو شهر على أقصى تقدير من أجل إنهاء الموسم لأننا في نهايته".

وأضاف "الدوري كان قد اقترب من المباراة النهائية، وكأس مصر كذلك يمكننا الانتهاء منه فور عودة النشاط".

وبالحديث عن احتمالية اتخاذ قرار بالإلغاء كشف عبد المطلب: "إذا رأت الدولة إلغاء الموسم واستحالة إقامة مباريات سنفعل ذلك ولكن لدينا خطة بديلة".

وتابع نائب رئيس الاتحاد المصري لكرة السلة "من الممكن إٌقامة الشهر المتبقي قبل بدء الموسم الجديد ومنح الفرق راحة أسبوعين قبل انطلاقه".

وأخيرا بسؤاله عن موقف بطل الدوري أو الفوز الاعتباري في حالة الإلغاء أتم تصريحاته "لم نناقش ذلك الأمر ولم يطرح في اجتماعات مجلس الإدارة حتى الآن".

وكانت قد انهالت التساؤلات من موقف بطل الدوري المصري لكرة السلة حال الإلغاء وهل يتم تطبيق الفوز الاعتباري الذي حدث في السابق بأن يمنح الاتحاد بطل أخر نسخة اللقب الملغي.

ويعتبر الزمالك هو بطل أخر نسخة من مسابقة الدوري المصري بعد فوزه على الجزيرة في المباراة النهائية.

أما النسخة الجارية فينتظر الاتحاد السكندري المتأهل من الأهلي والجزيرة لملاقاته في المباراة النهائية، والأهلي متقدم حتى قبل توقف النشاط بمباراتين مقابل مباراة واحدة.

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