تقرير: نيمار يرفض التفاوض للتجديد مع سان جيرمان.. وبرشلونة يفكر بمبادلته مع لاعبين

الأحد، 10 مايو 2020 - 12:23

كتب : FilGoal

نيمار - باريس سان جيرمان

يرفض البرازيلي نيمار التفاوض من أجل تمديد تعاقده مع باريس سان جيرمان، ليدخل برشلونة في الصورة من جديد.

نيمار

النادي : باريس سان جيرمان

باريس سان جيرمان
برشلونة

وكشفت صحيفة سبورت الإسبانية عن دخول نيمار في صراع مع إدارة النادي الفرنسي وغير متقبل فكرة مناقشة التفاوض على التجديد.

وأوضح التقرير أن صراع نيمار مع الإدارة بسبب قرار تخفيض رواتب اللاعبين بسبب فيروس كورونا.

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وأشار التقرير إلى أن برشلونة مهتم بدخول أحد لاعبيه صفقة ضم نيمار في الانتقالات الصيفية.

وأضافت صحيفة سبورت أن ثلاثي برشلونة عثمان ديمبيلي وأنطوان جريزمان وصامويل أومتيتي من أهم لاعبي الفريق الكتالوني لباريس سان جيرمان.

ويفترض التقرير أن جريزمان هو الاسم المرشح الأبرز في تلك الصفقة بسبب اهتمام باريس سان جيرمان.

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