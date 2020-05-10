روما يدخل صراع ضم مويس كين

بدأ نادي روما مفاوضاته مع مينو رايولا وكيل أعمال مويس كين مهاجم إيفرتون تمهيدا لضمه في انتقالات الصيف.

مويس كين النادي : إيفرتون روما

وروما واحد من عدة أندية إيطالية تسعى لضم المهاجم الإيطالي قبل بداية الموسم الجديد.

وأوضحت صحيفة لا جازيتا ديللو سبورت أن اللاعب أيضا مهتم بالعودة إلى إيطاليا لحجز مكانه في تشكيل المنتخب قبل أمم أوروبا 2021.

وكان إيفرتون قد غرم كين براتب أسبوعين خلال الشهر الماضي بسبب إقامة حفل رغم قرار الحكومة البريطانية بالإغلاق بسبب فيروس كورونا.

وأشار التقرير إلى أن روما بدأ مفاوضاته بالفعل مع مينو رايولا وكيل اللاعب من أجل ضمه.

ونشر كين عبر حسابه الشخصي على موقع إنستجرام "إذا كنت لا تعرفني فلا تحكم علي، أنا أعمل فقط".

ودفع إيفرتون 27.5 مليون يورو لضم مهاجم يوفنتوس السابق الصيف الماضي، لكنه لم يسجل سوى هدف وحيد في 26 مباراة.

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