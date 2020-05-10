كاسانو: باريس سان جيرمان سيدفع 70 مليون يورو لضم إيكاردي

الأحد، 10 مايو 2020 - 11:38

كتب : محرر في الجول

ماورو إيكاردي - باريس سان جيرمان - دوري أبطال أوروبا

يتوقع أنطونيو كاسانو نجم منتخب إيطاليا السابق أن يدفع باريس سان جيرمان 70 مليون يورو لضم ماورو إيكاردي مهاجم إنتر ميلان بشكل نهائي.

وقال إيكاردي عبر حسابه على "إنستجرام": "أعلم أن إيكاردي لن يبقى في إنتر ميلان بالتأكيد".

وواصل مهاجم النيراتزوري السابق "هو بعيد كثيرا عن إنتر ولن يرتدي قميصه مرة أخرى، حتى لو عاد من باريس سان جيرمان".

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ثم أضاف "في رأيي، إنتر سيحصل على 70 مليون يورو من باريس من أجل إيكاردي".

وأكمل "لا تزال قيمته دون تغيير حتى لو لم أكن أعرف بعد فيروس كورونا من يستطيع تحمل بعض الاستثمارات".

وأتم "بالتأكيد لن يلعب إيكاردي مع إنتر مرة أخرى".

وانضم إيكاردي قبل بداية الموسم من إنتر معارا لمدة موسم، وظهر بشكل جيد في بداية الموسم بشكل أخرج إدينسون كافاني من التشكيل الأساسي.

لكن تراجع مستوى المهاجم الأرجنتيني بشكل كبير، قبل توقف المسابقات الرياضية عالميا لمواجهة تفشي فيروس كورونا.

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إيكاردي إنتر ميلان سان جيرمان
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