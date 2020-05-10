كواليس مثيرة عن أبو تريكة.. "نام في المسجد ومعه 750 ألف جنيه من الزمالك لأنه يريد الأهلي"

كشف حسن فريد رئيس نادي الترسانة السابق كواليس مثيرة قبل انضمام محمد أبو تريكة إلى النادي الأهلي.

وقال حسن فريد: "في يوم من الأيام، ذهبت مبكرا لعملي فوجدت أبو تريكة يجلس في مكتبي مبكرا للغاية ومعه حقيبة".

وأضاف خلال ظهوره عبر قناة أون تايم سبورتس "أبو تريكة أخبرني بأنه كان نائما في المسجد وجاء مبكرا لي. سألته ماذا يوجد في الحقيبة؟ فأخبرني: يوجد 750 ألف جنيه".

وأوضح "أبو تريكة أخبرني أنه معه 750 ألف جنيه حصل عليهم من المندوة الحسيني وعزمي مجاهد. كان جالسا معهما وحصل على الحقيبة من أجل التوقيع لـ الزمالك".

وأكمل حديثه قائلا: "أبو تريكة أخبرني بأنه لم يوقع لـ الزمالك ولا يريد المال ويريد فقط الانضمام لـ الأهلي".

وأشار "أخبرني بأنه نام في المسجد خوفا من تعرضه للسرقة".

وأتم "أرسلت أحد أفراد الأمن مع أبو تريكة وأعاد الأموال لـ الزمالك، وبعد ذلك انضم لـ الأهلي. النادي دفع 450 ألف جنيه مقابل الحصول على أبو تريكة".

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