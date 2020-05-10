وليد سليمان: كارتيرون اتخذ قرارا بعدم خوض لقاء الترجي بعد الاعتداء على هشام محمد

كشف وليد سليمان لاعب الأهلي أن باتريس كارتيرون اتخذ قرارا بعدم خوض مباراة إياب نهائي دوري أبطال إفريقيا 2018 عقب إصابة هشام محمد في الحافلة قبل بداية اللقاء.

وليد سليمان النادي : الأهلي الأهلي

كما تحدث عن الخسارة الثقيلة من صن داونز بخماسية دون مقابل، وما حدث بعد مباراة السوبر المصري الأخير بين الأهلي والزمالك.

كل ما يلي جاء على لسان "الحاوي" عبر قناة أون تايم سبورتس 2.

نهائي إفريقيا 2018

"شعرت أن الإعلام في مصر (باعنا) ولم يساندنا بعد مباراة الذهاب وسهّل الأمور للترجي قبل الإياب، هناك شعرنا بأننا في حرب وكاد هشام محمد أن يموت".

"منذ وصولنا للمطار شعرنا بصعوبة الأمور، وبعدها بدأت الجماهير تقذف حافلة الفريق".

"عقب إصابة هشام محمد وقيام الطاقم الطبي بتقطيب جرح هشام محمد، باتريس كارتيرون اتخذ قرارا بعدم خوض المباراة ولا أعرف ماذا حدث بعدها وخضنا المباراة".

"الأمن أثناء خروجنا من غرفة الملابس لخوض المباراة عمل لنا جو إرهاب ".

"لم نكن موفقين بالهدف الذي سكن شباكنا في الثواني الأخيرة من الشوط الأول، ولو لم يُسجل لاختلفت الأمور".

الخسارة من صن داونز

"الأجواء هناك صعبة ولديهم ملعب جيد لا يخضوا مواجهاتنا عليه".

"لم أخض المباراة ولم أسافر مع الفريق، شاهدت المباراة في مصر وكنت سأموت أنا وشريف إكرامي بسبب ما حدث في المباراة".

"هي مثل مباراة غانا التي خسرنا فيها 6-1 لست في يومك رغم تواجد كافة النجوم وقتها، وتعملنا منها وقدمنا مباراة جيدة الموسم الحالي".

"بسبب تلك المباراة انقلب تركيزنا على الدوري وحققنا اللقب بفارق 8 نقاط في النهاية".

مشادة السوبر

"كان واضح رغبة الزمالك في الوصول لركلات الترجيح ولكن هدفنا كان الفوز، ولم أشارك في المباراة".

"بعد المباراة حاولت فض الاشتباك بين عمرو السولية وطالبته بالخروج والابتعاد ومحمود علاء يشهد على ذلك، ومن ثم وجدت من يضربني في ظهري رغم أنني كنت أحاول حل الأمر".

"بعدها اعتذر لي بعض من لاعبي الزمالك وأمير وأحمد مرتضى، ثم تحدثت مع عمرو الجنايني رئيس اللجنة الخماسية وقال لي ستحصل على حقك".

"ما يحزنني أن الجمهور كبّر الموضوع أن لاعب صغير ضرب لاعب كبير".

"لاعبو الأهلي لم يخطئوا، الخطأ الوحيد كان من عبد الله جمعة في الذهاب لجماهير الأهلي ولو لم يذهب لم يكن ليحدث شيء، ومن قبله مشادة كهربا مع طارق حامد".

حادث الدفاع الجوي

"هناك من أخبرني يما حدث في ملعب الدفاع الجوي أثناء حفل خطوبتي، وقالوا لي سنتأكد ومن ثم سنخبرك بحقيقة الأمر".

"عندما تأكدنا، حينها تذكرت ما حدث في بورسعيد وألغيت الخطوبة".

"أشكر عائلتي وعائلة زوجتي لوقوفهم معي في قراري وتشجعي على اتخاذه".

"أي شخص مكاني سيفعل ما قمت به".

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