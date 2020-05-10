وليد سليمان: أبو تريكة لا يُعوض.. ولو أنا مسؤول سأنفذ ما يطلبه عاشور

قال وليد سليمان لاعب الأهلي أن محمد أبو تريكة شخص لا يُعوض، ويتمنى أن ينهى حسام عاشور مسيرته بقميص النادي الأهلي.

ونفى ما يُطلق عليه بأنه لاعب مؤذي في حديثه لقناة أون تايم سبورتس 2.

أقرب بطولة لقلبك مع الأهلي؟

"بطولتا دوري ابطال إفريقيا 2012 و2013 خاصة أن الأولى جاءت بعد أحداث بورسعيد".

"كما أن الفوز على الترجي جاء في وقت صعب للغاية".

"في 2013 الفريق لم يكن متكملا تحت قيادة محمد يوسف وكان هناك إصابات كبيرة بين اللاعبين".

حسام عاشور

"مهما حصلت على بطولات لن أصل لـ حسام عاشور".

"عاشور ما زال يفكر في مستقبله ولن يحقق أي شخص ما حققه بنفس عدد البطولات".

"لو أنا مسؤول سأنفذ ما يطلبه، وأريده أن يختتم مسيرته مع الأهلي".

لاعب مؤذي؟

"لا أهدف لآذية لاعب آخر، هو حماس لرغبتي في فوز الأهلي".

"بعد المباراة ينتهي كل شيء لأنها نرفزة ملعب".

"حزنت بعض الشيء مما قاله كابتن حسن شحاتة عقب إصابة هشام شحاتة، الأمر لم يكن مقصودا كما تصور البعض، واتصل بي بعد المباراة وأكد أنه لم يقصد ما قاله في الاستديو التحليلي عني".

محمد أبو تريكة

"أبو تريكة شخص لا يُعوض و(مش هيجي زيه تاني) وتعلمت منه الكثير".

"أريد أن يكون الأهلي مادة تُدرس للطلبة، تعملت في الأهلي أن يكون لك مبدأ".

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