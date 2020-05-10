هل استفسر بيشكتاش عن رمضان صبحي من النني؟ وكيل الأخير يرد

هل بالفعل استفسر نادي بيشكتاش التركي من محمد النني عن رمضان صبحي جناح الأهلي؟ سؤال يُجيب عنه علاء نظمي وكيل لاعب منتخب مصر والنادي التركي.

وأجاب وكيل النني: "ليس لدي أي معلومة بخصوص هذا الأمر".

وأردف في تصريحاته عبر قناة أون تايم سبورتس "لكن ما أعلمه إن نادي بيشكتاش يحتاج بالفعل للاعب في مركز رمضان صبحي".

وأوضح "النادي لن يجدد استعارة جناحه، وبالتالي يحتاج للاعب في هذا المركز".

وتابع "ولكنني لا أعرف هل النادي سيكون قادرا على القيمة المالية في أي صفقة أم لا، بسبب الأزمة التي يمر بها".

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وكشف تقرير تركي في وقت سابق رغبة نادي بيشكتاش في التعاقد مع رمضان صبحي. (طالع التفاصيل)

وتنتهي إعارة رمضان صبحي من نادي هدرسفيلد الإنجليزي إلى الأهلي، مع نهاية الموسم الحالي.

رمضان صبحي صاحب الـ 23 عاما شارك في 9 مباريات مع الأهلي هذا الموسم، ونجح في تسجيل 5 أهداف والصناعة مرة.

في الدوري الإنجليزي مع هدرسفيلد، ظهر رمضان صبحي في 4 مباريات ولم يسجل أو يصنع.

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