وكيله: النني يمتلك عروضا من ألمانيا وإسبانيا وإنجلترا.. مستحيل أن يعود لـ مصر

عدد علاء نظمي وكيل محمد النني لاعب بيشكتاش ومنتخب مصر، العروض التي يمتلكها اللاعب وموقفه خلال الفترة المقبلة.

وقال وكيل النني: "قبل بداية أزمة كورونا، نادي بيشكتاش كان متمسكا بشدة بالنني ولكن لم يكن هناك أي تحرك رسمي لأن الوقت كان لا يزال مبكرا للغاية".

وأضاف في تصريحاته عبر أون تايم سبورتس "ولكن أزمة فيروس كورونا تسببت الآن في إيقاف كل شيء وعدم إيضاح الرؤية".

وتابع "يوجد اهتمامات عديدة بـ النني، وبيشكتاش يرغب في استمرار أيضا. قد يُكمل في بيشكتاش سواء عن طريق تمديد الإعارة أو الانضمام بشكل نهائي، وقد يعود لـ أرسنال، وقد ينتقل لفريق آخر. كل شيء وارد".

هل الفريق الآخر قد يكون من الدوري المصري أو الخليجي؟ سؤال أجاب عنه نظمي بشكل قاطع قائلا: "مستبعد جدا جدا. النني لاعب ناجح جدا في احترافه ويسير بشكل جيد ويمتلك عروضا عديدة. من رابع المستحيلات أن يعود لمصر الآن أو يذهب للخليج".

وأكمل حديثه قائلا: "النني يمتلك عروضا من الدوري الألماني والإسباني والإنجليزي، وجميعها من فرق الدوري الممتاز".

وكرر "إلى جانب رغبة بيشكتاش في استمراره أيضا".

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النني صاحب الـ 27 عاما انضم لـ بيشكتاش التركي على سبيل الإعارة قادما من أرسنال.

وشارك النني في 28 مباراة بقميص بيشكتاش ونجح في صناعة هدفين.

الدوري التركي هو آخر دوري أوروبي توقف، حيث أعلنت السلطات هناك إيقافه في الأسبوع الثالث من شهر مارس قبل 8 جولات من نهايته، ويتصدره طرابزون سبور بفارق الأهداف عن بلدية إسطنبول.

ومن المنتظر استكمال بطولة الدوري التركي بشكل طبيعي يوم 12 يونيو المقبل، حسبما صرح نيهات أوزديمير رئيس اتحاد الكرة التركي في وقت سابق.

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