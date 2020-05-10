وليد سليمان: فايلر يشبه جوزيه في هذا الأمر.. وكارتيرون جعلني هدافا

الأحد، 10 مايو 2020 - 00:40

كتب : محرر في الجول

وليد سليمان - الأهلي - المقاولون العرب - محمود أبو السعود

أشاد وليد سليمان نجم الأهلي بقدرات رينيه فايلر المدير الفني للفريق، وشببه بمانويل جوزيه المدرب التاريخي للمارد الأحمر.

وليد سليمان

النادي : الأهلي

الأهلي

وقال وليد سليمان لقناة "أون تايم سبورت 2": "فايلر يشبه جوزيه في أنه لا يحب إضاعة وقت التدريبات وتجهيز اللاعبين".

وأوضح "يتحدث دائما في المحاضرة خلال التدريبات عن كل شيء يخص اللاعبين والمنافسين، يحب الاستفادة دائما بزمن التدريبات".

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واستدرك "لكنه لم يأت على اللاعبين الكبار الذين كانوا موجودين مع جوزيه، والفريق يمكن أن يذهب لمكان كبير معه".

واستكمل الحاوي حديثه عن المدربين الذين عمل معهم، وقال: "كان حسام البدري ومارتن يول يطلبان من الجناحين العودة لمساندة الظهيرين، ولذلك كنا متماسكين دفاعيا لكن هذا كان يؤثر على طاقة الجناحين".

وواصل "عندما تولي باتريس كارتيرون المهمة، قال لي ما تفعله يعد انتحارا وأنت مطالب بتسجيل الأهداف وليس الدفاع، ولذلك كنت أشارك معه لمدة 90 دقيقة وأصبحت هدافا للفريق ووصلنا نهائي دوري أبطال إفريقيا".

ثم أضاف "كارتيرون كان غير موفق بسبب كم اللاعبين الذين غابوا عن الأهلي في مباراة النهائي، لكنه مدرب جيد وانظروا لنتائجه مع الزمالك".

وعن رحيل الثلاثي أحمد فتحي وحسام عاشور وشريف إكرامي بنهاية الموسم الجاري، قال سليمان: "كنت أتمنى استمرار اللاعبين الكبار من أجل الشباب، وبالتأكيد الموضوع سيكون صعبا بالنسبة لي وسيزيد علي الضغوط لكن النادي الأهلي كبير ولا يقف على لاعب".

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