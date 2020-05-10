عمر جابر يكشف موقفه إذا رغب الأهلي في التعاقد معه.. ومفاوضات الزمالك

في حالة تقدم الأهلي بعرض للتعاقد مع عمر جابر، فما موقف اللاعب؟ سؤال يُجيب عنه ظهير أيمن نادي بيراميدز.

وقال عمر جابر: "أحترم الأهلي وجمهور بشدة ولكنني ابن من أبناء نادي الزمالك".

وأضاف في تصريحاته عبر قناة أون تايم سبورتس "يكفيني وداع جماهير الزمالك لي أمام منزلي بعد رحيلي عن النادي. أنا واحد من الجمهور ولن أخذلهم".

وشدد "الأهلي لم يتحدث معي نهائيا من أجل الانضمام له".

وتطرق عمر جابر للحديث عن جديد موقف المفاوضات مع الزمالك، مشيرا إلى "الزمالك لم يتحدث معي بشكل رسمي منذ رحيلي عن النادي".

وتابع " الزمالك بيتي ولا أقدر على التأخر عنه في أي وقت، وإذا تحدث معي أي أحد من النادي وقتها ستكون المفاوضات بين الناديين".

ونفى عمر جابر وجود أي حديث من قبل نادي بيراميدز لتقليص عقده، مشيرا إلى "كل الأرقام التي نُشرت بخصوص عقدي مع النادي ليست صحيحة".

وأكمل حديثه قائلا: "بيراميدز لم يتحدث معي لتقليل عقدي وكل ما يقال ليس صحيحا".

وأتم عمر جابر حديثه مشددا على عدم حزنه من انضمام أحمد فتحي لـ بيراميدز، قائلا: "على العكس أنا سعيد للغاية بذلك وتحدثت مع فتحي وباركت له على تلك الخطوة".

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عمر جابر صاحب الـ 28 عاما انتقل من الزمالك إلى بازل السويسري ثم لوس أنجلوس الأمريكي، قبل أن يعود للدوري المصري من بوابة بيراميدز.

وشارك عمر جابر في 27 مباراة هذا الموسم وسجل مرة.

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