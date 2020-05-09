فلافيو يكشف سر عدم نجاح جوزيه مع أنجولا.. وأسوأ مباراة له مع الأهلي

كشف الأنجولي أمادو فلافيو مهاجم الأهلي السابق أسوأ مباراة له مع الفريق وسبب رحيله عام 2009 لصفوف الشباب السعودي.

كما تحدث عن سبب عدم نجاح البرتغالي مانويل جوزيه مع أنجولا في كأس الأمم الإفريقية 2010 عبر قناة أون تايم سبورتس 2.

مواجهات الزمالك

"في أول سنة أهدرت ركلة جزاء في دوري الأبطال أمام الزمالك رغم أننا كنت متقدمين 2-0 وهو ما تسبب في غضب الجماهير مني، وهي أسوأ مباراة لي مع الأهلي".

"في الموسم التالي سجلت هدفين يوم عيد ميلادي 30 ديسمبر 2006 على ما اعتقد في شباكهم".

"لا أتذكر أنني خسرت أمام الزمالك عندما كنت في الملعب، أتذكر المباراة التي خسرها الفريق عندما سافر جوزيه وأعطى عددا كبيرا من اللاعبين الأساسيين راحة".

الأنجولي لم يخسر اي مباراة امام الزمالك إذ شارك في 12 مواجهة فاز في 9 وتعادل في 3 وسجل 9 أهداف.

أصعب مدافع في الدوري المصري

"لا أتذكر أسماء، لكن في الزمالك كان هناك مدافعين أقوياء ومعجب بهم".

"وكان هناك أيضا مدافع في حرس الحدود كان يلعب أمامي بأقوى أداء لدرجة أنه كاد يقتلني في الملعب".

الرحيل عن الأهلي

"لاعب الكرة لديه تحديات ورحلت وأنا بعمر 29 عاما والعرض كان مشجعا لي للرحيل بسبب الراتب".

"الأهلي فاز من انتقالي للشباب، هدفي كان البحث عن تحديات جديدة وتحسين الأوضاع المادية".

الأنجولي خاض 159 مباراة بقميص الأهلي سجل 58 هدفا وصنع 20 في جميع المسابقات.

لماذا لم ينجح جوزيه مع أنجولا

"كان لدينا لاعبين جيدين لكن المشكلة الكبيرة في أنجولا كان عددا كبيرا من اللاعبين الأساسيين مصابين وليسوا بـ 100% من مستواهم".

أنا أصيبت بمزق في العضلة أثناء البطولة، وهو ما آثر كثيرا على أداءانا أمام غانا، لو كنا 100% كنا سنصل للنهائي ونفوز باللقب".

"المنتخب عانى من مشاكل بدنية وإصابات وهو ما صعّب مهمة الفريق".

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