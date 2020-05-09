فلافيو: جوزيه أصر على بقائي في الأهلي بعد أول موسم.. وتدريبات خاصة سبب تألقي في الرأسيات

تحدث الأنجولي أمادو فلافيو لاعب الأهلي السابق عن المشاكل التي واجهته في أول مواسمه بقميص النادي الأحمر وسر تميزه في الكرات الرأسية.

الأنجولي تحدث لـ قناة أون تايم سبورتس 2 عن صعوبات أول موسم مع الأهلي وعلاقته بلاعبي الفريق في الوقت الحالي.

أول موسم

"أول موسم لم يكن جيدا مع الأهلي ليس لأنني لم أسجل، بالنسبة لي هو أفضل موسم لأنني قدمت المساعدة للفريق وصنعت أهدافا كثيرة لزملائي".

"جوزيه عندما فكر في التعاقد معي كانوا يعرف تاريخي مع بترو أتليتكو فكنت هدافا ولاعبا للمنتخب، ما حدث في أول موسم طبيعي يحدث لعديد اللاعبين".

"السر أنني لم أترك نفسي أسقط، كنت أعلم أن اليوم الذي سأسجل فيه هدفا ستتغير الأوضاع".

"اللاعبون وجوزيه ساندوني، جوزيه أصر على بقائي بعد أول موسم رغم رغبة المسؤولين في رحيلي بسبب عدم تسجيلي للأهداف".

"في كأس العالم جوزيه طالبني بالهدوء وقال لي ستعود لتلعب في الأهلي بدون مشاكل، وهو من أعطاني الثقة وعملت من جانبي وانتظرت اليوم الذي سأسجل فيه".

"في أول مباراة مع الأهلي في الموسم التالي مباشرة سجلت وسارت بعد ذلك الأمور بشكل جيد".

سر ضربات الرأس

"عملت كثيرا وبدأت مع بترو لواندا على ذلك الأمر لأن الكرة في أنجولا كانت تعتمد على العرضيات من الأطراف للمهاجمين كثيرا في ذلك الوقت".

"جلبرتو عرف أين أتواجد في منطقة الجزاء منذ كنت في بترو أتليتكو ومن ثم الأهلي".

"في 2000-2001 عملت مع مدربيين برازيليين في بترو كانوا يدربونني على العرضيات كثيرا عقب نهاية التدريبات واكستبت مهارة القفز وإسكان الكرة الشباك".

"لست طويلا لكن استطعت التأقلم على القفز وانتظار الكرة في الهواء، في الأهلي وأنجولا بدأوا في الاستفادة من ذلك بزيادة العرضيات لي".

علاقته بلاعبي الأهلي

"علاقتي مع عماد متعب كانت رائعة لأنه رأس حربة منتخب مصر وأنا في أنجولا، نتفاهم جيدا في الملعب مع خاصة مع محمد أبو تريكة وأسامة حسني ومحمد بركات رغم أنني كنت انطوائي لكن في الملعب كان هناك انسجام، فأنا أحب اللعب مع الأذكياء".

"افتقد جميع لاعبي الأهلي، افتقد ود بركات هو دائما سعيد ويضحك، وكذلك أبو تريكة ووائل جمعة هو شخص مميز، خلقنا علاقة صداقة قوية بيننا وبين بعض، مُفتقد متعب وفتحي، مُتفقد محمد شوقي وشادي محمد لأن علاقتي كانت جيدة بهم".

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