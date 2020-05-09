ضربة للدوري الألماني؟ عزل فريق دينامو دريسدن بالكامل بعد اكتشاف حالتي إصابة بـ كورونا

يبدو أن عودة الدوري الألماني بدرجتيه الأولى والثانية قد تلقت ضربة قوية قبل أسبوع واحد من استئناف المسابقة.

أعلن نادي دينامو دريسدن في الدرجة الثانية عزل جميع اللاعبين والطاقم الفني في الحجر الصحي لمدة أسبوعين بعد اكتشاف حالتي إصابة بـ فيروس كورونا.

ومن المنتظر أن يبدأ الدوري الألماني بدرجتيه الأولى والثانية يوم السبت المقبل 16 مايو، كأول دوري أوروبي يستأنف نشاطه بعد إيقافه لمدة تزيد عن شهر ونصف.

وجاء بيان النادي كالآتي: "أجرينا سلسلة الاختبار الثالثة لفيروس كورونا لجميع فرق الدرجة الثانية، بما في ذلك طاقم التدريب والإشراف كما هو مقرر".

"بعد تقييم جميع العينات المختبرية، كان من الواضح أن هناك حالتين جديدتين إيجابيتين في النادي".

"اللاعبون المتأثرون كانوا طبيعيين من الناحية الطبية في الأيام القليلة الماضية ودون ظهور الأعراض".

"بعد تحليل مكثف للوضع فأن الفريق بأكمله والمدربين وفريق الدعم، يجب أن يذهبوا الآن إلى الحجر الصحي لمدة 14 يوما في المنزل".

وكان من المقرر أن يلتقي دريسدن مع هانوفر يوم 17 مايو المقبل بالدرجة الثانية.

وواصل البيان "نظرا لإجراءات الحجر الصحي، لن تتمكن من السفر إلى ساكسونيا في الجولة الـ 26 كما هو مخطط لها".

وقال رالف مينج المدير الرياضي للنادي: "في الأسابيع القليلة الماضية بذلنا جهودا كبيرة من حيث الأفراد والخدمات اللوجستية من أجل التنفيذ الصارم لجميع الإجراءات الطبية والصحية الموصوفة".

وأضاف "نحن على اتصال بالسلطة الصحية المسؤولة ورابطة الدوري الألماني لتنسيق جميع الخطوات الإضافية".

واعترف كريستيان سيفرت مدير رابطة الدوري الألماني قائلا عن موقف المسابقة: "سيلعبون تحت المراقبة".

وتأمل الرابطة أن تكون تلك المباراة الوحيدة التي سيتعين عليهم تأجيلها في الأسبوع مع عودة النشاط الرياضي.

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