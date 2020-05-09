هشام حنفي يحكي كواليس شجاره مع شادي محمد في مباراة الإسماعيلي

حكى هشام حنفي لاعب الأهلي السابق، تفاصيل شجاره مع شادي محمد زميله في الفريق خلال مباراة أمام الإسماعيلي.

وقال هشام حنفي في تصريحات لقناة أون تايم سبورتس: "كنا متقدمين على الإسماعيلي بهدفين في الإسماعيلية في نصف نهائي كأس مصر".

وأضاف "الإسماعيلي يضغط بقوة وأنا ألعب بجانب إبراهيم سعيد ومحمد فاروق ومحمد جودة وهادي خشبة وجميعهم يهاجمون ويتركوني وحدي في وسط الملعب أمام هجمات الإسماعيلي".

حنفي أتبع "استدرت للحضري وقلت له أن يبطئ اللعب ولا يلعب سريعا. لكنه استمر في اللعب بسرعة فطلبت من هادي خشبة قائد الفريق أن يقول له ذلك".

واستدرك "في نفس اللحظة كنت أنظر للخلف فوجدت شادي محمد يشير للجهاز الفني بأن يستبدل رقم (8) يقصدني أنا".

حنفي أتبع "ذهبت لشادي محمد وقلت له أنت بتتكلم عني؟ ودفعته. الحكم الأجنبي جاء وأنهى الخلاف سريعا لكن جماهير الإسماعيلي زامت بشكل صورت به الأمر على أنه شجار كبير".

ويضيف حنفي قصته "بين الشوطين قلت للجهاز الفني أنني لن أكمل اللقاء وحاولوا إقناعي لكنني رفضت".

حنفي أتم "شارك يوسف يعقوب بدلا مني وخسرنا 4-2. الجميع حملني أنا المباراة وخُصم مني ومن شادي محمد أموال. واستمررنا حوالي شهر لا نتكلم حتى صالحنا كابتن إكرامي وانتهى الخصام".

جرت الواقعة في نصف نهائي كأس مصر لموسم 1999/2000. الأهلي تقدم على الإسماعيلي وقتها بهدفين مقابل هدف، لكن الإسماعيلي عاد في الشوط الثاني وفاز بأربعة أهداف مقابل هدفين.

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وحقق الإسماعيلي لقب تلك البطولة بعد الفوز على المقاولون العرب في النهائي.

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