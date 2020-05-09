هشام حنفي: بعض لاعبي الأهلي تآمروا لرحيلي.. وقضيت 3 أيام في الزمالك

كشف هشام حنفي لاعب الأهلي السابق، تآمر بعض لاعبي الفريق من أجل رحيله عن الأهلي، فيما كاد ينتقل إلى الزمالك لكن الأمر لم يكتمل.

وقال هشام حنفي في تصريحات لقناة أون تايم سبورتس: "بعض اللاعبين تآمروا علي لرحيلي عن الأهلي، علمت ذلك بعد رحيلي بأن البعض كان يدفع أموالا للجماهير كي يشتموني".

وأضاف "كنا في التدريب قبل مباراة الزمالك في حضور 400 متفرج في مختار التتش، وفوجئت بالجماهير تسبني بدون سبب. بعد ذلك علمت حقيقة الأمر، وأنهم كانوا يريدون رحيلي وبالتالي يدفعون الأموال للجماهير كي تسبني وأشتبك معهم".

وواصل "هذا ما حدث فعلا بعدما اشتبكت في مرة مع الجماهير وغضب مانويل جوزيه من الأمر فطردني من التدريب".

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وعن اقترابه من الانضمام إلى الزمالك قال هشام حنفي "عقدي كان قد انتهى مع الأهلي ولم يفاوضوني للتجديد. سافرت إلى تركيا لكنني لم أطيق الغربة وقررت العودة رغم إلحاح أحمد حسن علي هناك لأستمر".

وأضاف "حسام وإبراهيم حسن وحازم إمام أقنعوني بالانضمام للزمالك بسبب علاقتي الوطيدة بهم. ذهبت للنادي بالفعل وتدربت معهم ثلاثة أيام لكنني لم أشعر بنفسي هناك رغم أن العرض كان 3 أضعاف الأهلي".

حنفي أتبع "لم أقتنع بكوني لاعبا في الزمالك، وفي المقابل محمود سعد أيضا لم يقتنع بي لأنه مشجع كبير للزمالك ولم يقتنع بتواجد لاعب أهلاوي في الفريق".

وواصل "تحدثت مع محمود الخطيب وحكيت له القصة. نصحني بعدم الانتقال إلى الزمالك لكي لا تنتهي علاقتي مع الأهلي وأستطيع تولي مناصب في النادي مستقبلا".

هشام حنفي يضيف "الخطيب طلب مني الحديث مع طارق سليم مجددا بما أنه كان المشرف على قطاع الكرة لكنه لم يوافق على عودتي للأهلي فأخبرت الخطيب بأنني سأعتزل وطلبت مباراة اعتزال. قال لي أنت ما زلت صغيرا لماذا تعتزل؟".

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واسترسل "في تلك الفترة كان الإسماعيلي يريدني وغيره من الأندية. حلمي طولان تحدث معي للانضمام إلى حرس الحدود ووافقت بعد مكالمات كثيرة منه لإقناعي. انضممت إلى حرس الحدود ولعبت 8 سنوات إضافية هي أفضل فترات مسيرتي بعد أن كنت سأعتزل. 4 منهم مع حرس الحدود ثم الاتحاد السكندري".

هشام حنفي أتم "بعد موسمي الثاني مع حرس الحدود أراد مانويل جوزيه إعادتي إلى الأهلي وجلست معه في فندق إقامته في الزمالك، لكن إدارة الأهلي رفضت إعادتي".

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