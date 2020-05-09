رئيس ليون يعلن موعد مواجهة يوفنتوس في دوري أبطال أوروبا

السبت، 09 مايو 2020 - 20:07

كتب : FilGoal

أليكس توزارد يسجل ويحتفل بهدف ليون في يوفنتوس

أعلن جان ميشيل أولاس رئيس نادي أولمبيك ليون الفرنسي موعد استئناف دوري أبطال أوروبا.

ووفقا لبعض التقارير السابقة فأن مواجهة ليون ويوفنتوس في إياب دور الـ 16 من دوري الأبطال ستكون أولى المواجهات في البطولة الأوروبية عقب استئنافها.

رئيس النادي الفرنسي قال عبر راديو "RTL" الفرنسية: "مباراة يوفنتوس تحددت يوم 7 أغسطس في تورينو خلف أبواب مغلقة".

أخبار متعلقة
بعد إلغاء الموسم.. وزيرة الشباب والرياضة الفرنسية: فليذهب ليون إلى القضاء ليون ينفجر بعد إنهاء الدوري الفرنسي: تعرضنا للسرقة رئيس ليون: هناك اقتراح بمواجهة يوفنتوس في مالطة بدون جماهير رئيس ليون يطالب بإلغاء دوري أبطال أوروبا: تحلوا بالشجاعة

وتابع "إذا لم يُوافَق على استنئاف النادي بعودة الدوري الفرنسي فأنهم سيرسلون ليون وباريس سان جيرمان دون تحضيرات كسائر الفرق الأخرى".

الدوري الفرنسي توقف في منتصف مارس الماضي، وستصبح الأندية الفرنسية دون استعداد للمواجهات الأوروبية حتى مطلع أغسطس المقبل بعد إنهاء الدوري.

ليون تفوق في مواجهة الذهاب على البيانكونيري بهدف دون مقابل، في حين تأهل باريس سان جيرمان لربع النهائي متفوقا على بوروسيا دورتموند الألماني.

وأنهت رابطة الدوري الفرنسي المسابقة بنهاية أبريل الماضي دون استكمال الجولات الـ 11 المتبقية مع إعلان البطل والمتأهلين لبطولتي أوروبا الموسم المقبل.

وأعلن رئيس ليون تقدم النادي بإجراءات قانونية ضد الرابطة بعد إنهاء الدوري الفرنسي رغم "ترددهم في القيام بذلك".

وواصل أولاس: "المال ليس الشاغل الرئيسي لليون لقد حرصنا على طلب استئناف محتمل للنشاط لأن قرار وزير الرياضة الفرنسي يستند إلى تاريخ 3 أغسطس وحتى ذلك الحين لا توجد مباريات تابعة للاتحاد الأوروبي".

وأردف"يمكننا أن نفحص بالتفصيل مع رئيس الوزراء ووزير الصحة بروتوكول الصحة الذي أقرته جميع الدول الأوروبية ونرى ما إذا كان هناك إمكانية للتعافي والعودة".

وأتم "الاستئناف الثاني يتعلق بطرق إيقاف البطولة وطريقة حساب التصنيف بعد 28 جولة".

واحتل ليون المركز السابع بجدول ترتيب الدوري الفرنسي ما يعني غيابه عن المسابقات الأوروبية الموسم المقبل بعد 20 عاما من المشاركات الأوروبية.

كيف تحمي نفسك من فيروس كورونا.. اضغطهــــــــــنـــــــــــــــا

لمعرفة كل المصابين بفيروس كورونا من عالم كرة القدم وتطور حالاتهم، اضغطهــــــــــنـــــــــــا

لمتابعة تأثير فيروس كورونا على الأحداث الرياضية المحلية والعالميةاضغط هنا

طالع أيضا

فاجعة مُرعبة.. لاعب تركي يقتل ابنه

أول تحرك رسمي من المحلة بعد تصريحات أسامة نبيه

أسامة نبيه يرد على الجميع بعد تصريحاته

هل تعرف من هو جوديونسون الكرة المصرية؟

مطاردة سعودية مغرية لـ علي معلول

ليون يوفنتوس دوري أبطال أوروبا
نرشح لكم
أخر الأخبار
ضربة للدوري الألماني؟ عزل فريق دينامو دريسدن بالكامل بعد اكتشاف حالتي إصابة بـ كورونا 6 دقيقة | أوروبا
بعد كسر الحجر الصحي الإجباري.. جماهير سنترال كوردوبا تودع كارلوفيتش في الملعب 36 دقيقة | أمريكا
بيان رسمي - الزمالك: ما قاله أسامه نبيه خرافات وأكاذيب.. يرغب في كسب شعبية مزيفة ساعة | الدوري المصري
مصدر في اتحاد الكرة لـ في الجول: لن ننظر في شكوى المحلة ضد أسامة نبيه إذا وصلت لنا ساعة | الدوري المصري
بالوتيلي يرد على كيلليني: أنت قائد غريب.. على الأقل لدي الشجاعة ساعة | أوروبا
مصدر من الإسماعيلي لـ في الجول: لا تفكير في عودة عواد ساعة | الدوري المصري
هشام حنفي يحكي كواليس شجاره مع شادي محمد في مباراة الإسماعيلي 2 ساعة | الدوري المصري
هشام حنفي: بعض لاعبي الأهلي تآمروا لرحيلي.. وقضيت 3 أيام في الزمالك 2 ساعة | الدوري المصري
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 تنس - على خطى شقيقه.. إيقاف لاعب مصري مدى الحياة بسبب الفساد والتلاعب بالنتائج 2 ميدو يُعاتب الشناوي بسبب ما قاله مع "رامز مجنون رسمي" 3 بعد "ضربه لرامز جلال"مرتضى يرفع غرامة طارق حامد 4 حقيقة تدهور الحالة الصحية لـ النقاز في السجن.. وخطوة من النجم الساحلي تجاه اللاعب
قد ينال إعجابك