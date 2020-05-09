رئيس ليون يعلن موعد مواجهة يوفنتوس في دوري أبطال أوروبا

أعلن جان ميشيل أولاس رئيس نادي أولمبيك ليون الفرنسي موعد استئناف دوري أبطال أوروبا.

ووفقا لبعض التقارير السابقة فأن مواجهة ليون ويوفنتوس في إياب دور الـ 16 من دوري الأبطال ستكون أولى المواجهات في البطولة الأوروبية عقب استئنافها.

رئيس النادي الفرنسي قال عبر راديو "RTL" الفرنسية: "مباراة يوفنتوس تحددت يوم 7 أغسطس في تورينو خلف أبواب مغلقة".

وتابع "إذا لم يُوافَق على استنئاف النادي بعودة الدوري الفرنسي فأنهم سيرسلون ليون وباريس سان جيرمان دون تحضيرات كسائر الفرق الأخرى".

الدوري الفرنسي توقف في منتصف مارس الماضي، وستصبح الأندية الفرنسية دون استعداد للمواجهات الأوروبية حتى مطلع أغسطس المقبل بعد إنهاء الدوري.

ليون تفوق في مواجهة الذهاب على البيانكونيري بهدف دون مقابل، في حين تأهل باريس سان جيرمان لربع النهائي متفوقا على بوروسيا دورتموند الألماني.

وأنهت رابطة الدوري الفرنسي المسابقة بنهاية أبريل الماضي دون استكمال الجولات الـ 11 المتبقية مع إعلان البطل والمتأهلين لبطولتي أوروبا الموسم المقبل.

وأعلن رئيس ليون تقدم النادي بإجراءات قانونية ضد الرابطة بعد إنهاء الدوري الفرنسي رغم "ترددهم في القيام بذلك".

وواصل أولاس: "المال ليس الشاغل الرئيسي لليون لقد حرصنا على طلب استئناف محتمل للنشاط لأن قرار وزير الرياضة الفرنسي يستند إلى تاريخ 3 أغسطس وحتى ذلك الحين لا توجد مباريات تابعة للاتحاد الأوروبي".

وأردف"يمكننا أن نفحص بالتفصيل مع رئيس الوزراء ووزير الصحة بروتوكول الصحة الذي أقرته جميع الدول الأوروبية ونرى ما إذا كان هناك إمكانية للتعافي والعودة".

وأتم "الاستئناف الثاني يتعلق بطرق إيقاف البطولة وطريقة حساب التصنيف بعد 28 جولة".

واحتل ليون المركز السابع بجدول ترتيب الدوري الفرنسي ما يعني غيابه عن المسابقات الأوروبية الموسم المقبل بعد 20 عاما من المشاركات الأوروبية.

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