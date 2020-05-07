مصدر في اتحاد الكرة يكشف لـ في الجول الموعد النهائي قبل اتخاذ قرار إلغاء الدوري

على ما يبدو فأن توقيت حسم مصير الدوري المصري أصبح قريبا، وهو ما كشفه مصدر مسؤول في اتحاد الكرة لـ FilGoal.com.

اتحاد الكرة أعلن في وقت سابق اليوم الخميس مد تعليق النشاط الكروي في مصر حتى نهاية شهر مايو المقبل. (طالع التفاصيل)

تمديد جديد جاءت معه تساؤلات حول مصير الدوري المصري، وهو ما جعلنا نتحدث مع مصدر مسؤول فضل عدم ذكر اسمه.

وقال المصدر: "إذا لم يُتخذ أي قرار بعودة الأندية إلى التدريبات مع بداية شهر يونيو المقبل، وقتها سيكون آمل استكمال مسابقة الدوري ضعيفا".

وأضاف في تصريحاته مع FilGoal.com "القرار ليس في يد اتحاد الكرة، بل في يد الحكومة المصرية والتي هي على دراية أكبر بكل تأكيد".

وأوضح "نأمل في عودة الأندية للتدريبات في الأول من شهر يونيو (1-6) مع عودة الأجانب إلى مصر ودخولهم في حجر صحي لمدة 14 يوما، وفي نفس تلك المدة (14 يوما) ستكون الأندية عادت بالفعل للتدريبات، على أن يعود الدوري في الأول من شهر يوليو (1-7)".

وتابع "الخطة هي استكمال الدوري في الأول من يوليو على أن ينتهي في نصف شهر سبتمبر المقبل، ويبدأ الموسم الجديد في أول أكتوبر".

وأكمل حديثه قائلا: "لكن إذ مرت الأيام الأولى من شهر يونيو دون اتخاذ أي قرار بعودة الأندية للتدريبات، وقتها سيكون الأقرب هو إلغاء الدوري".

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النشاط الكروي في مصر متوقف منذ 14 مارس الماضي بسبب تفشي فيروس كورونا.

الأهلي في الصدارة بـ 49 نقطة من 17 مباراة، يليه المقاولون العرب بـ 33 نقطة من 18 مباراة ثم بيراميدز بـ 32 نقطة من 18 مباراة، ثم يأتي الزمالك بـ 31 نقطة من 16 مباراة.

في صراع الهبوط، يقبع نادي مصر في المركز الأخير بـ 11 نقطة من 17 مباراة، ويسبقه مصر للمقاصة بـ 14 نقطة من نفس عدد المباريات، بينما لعب دجلة 18 مباراة وجمع 15 نقطة، ولعب طنطا 18 مباراة وجمع 16 نقطة.

ويهبط آخر ثلاثة فرق في ترتيب الدوري إلى الدرجة الثانية، بينما يلعب البطل ووصيفه في دوري أبطال إفريقيا الموسم المقبل، وصاحب المركز الثالث يشارك في الكونفدرالية وكذلك صاحب المركز الرابع في حالة لم يتوج أي فريق من خارج أول 4 مراكز بلقب كأس مصر.

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