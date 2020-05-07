جوميز: لم نناقش فكرة رحيل باهر عن الإسماعيلي

نفى ديديه جوميز المدير الفني للإسماعيلي تفكير ناديه في بيع قائده باهر المحمدي بنهاية الموسم الجاري.

باهر المحمدي النادي : الإسماعيلي الإسماعيلي

وقال الفرنسي جوميز عبر قناة أون تايم سبورتس1: "لم يتناقش معي أي مسؤول في الإسماعيلي بشأن فكرة رحيل باهر".

وأضاف "باهر لاعب شاب والفريق بحاجة إليه وهو متواجد معنا خلال الفترة المقبلة ولا أستطيع قول أكثر من ذلك".

وانتقل للحديث عن صحته العامة قائلا: "أنا بخير ولا صحة لما قيل حول إصابتي بفيروس كورونا".

وعن فريقه قال "قبل توقف نشاط كرة القدم كنا نقدم مستوى جيد في البطولة العربية وحققنا الفوز على الرجاء المغربي في ذهاب نصف النهائي".

وأتم تصريحاته "نمتلك فريقا مميزا ينتظره مستقبل جيد ونعمل بكل جهد وتركيز في انتظار عودة النشاط الكروي".

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